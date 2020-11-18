輝瑞疫苗防護力95% 近日申請緊急使用授權

輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech稍早宣布，雙方共同研發的新冠肺炎疫苗功效達到95％，超越先前公布的90％，將在「未來幾天內」向美國政府申請緊急使用授權。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）17日出席醫療保健新聞網站STAT舉辦的線上高峰會時表示：「我們即將申請緊急使用授權。」但他不願透露是否本周就會向美國食品藥物管理局（FDA）提交申請文件。外界預期假設申請一切順利，美國最快在12月就會緊急授權醫院使用輝瑞疫苗。

輝瑞與BioNTech在11月初曾宣布，第三階段人體試驗的期中分析顯示疫苗功效達到90％，沒想到才過一周就完成所有數據分析，而最終分析結果顯示疫苗功效高達95％。

（工商時報 陳穎芃）

美國輝瑞大藥廠今天表示，和德國生技公BioNTech合作研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後期試驗最終結果顯示，疫苗的預防效果達95％。

輝瑞（Pfizer Inc）還表示，公司已經取得所需的2個月安全性數據，將在數日內申請美國緊急使用授權。

輝瑞表示，最後數據顯示，疫苗在各年齡層和種族的預防效果一致，意味這款疫苗可望在全球廣泛使用。

此外，對年齡65歲以上高風險族群的預防效果超過94％。

這項疫苗後期試驗的最終結果出爐時間，距離初步結果公布時間只有一周。上周公布的初步試驗結果顯示，疫苗預防效果超過90％。

繼上週輝瑞之後，莫德納（Moderna Inc）16日也公布疫苗試驗初步結果，顯示它的疫苗預防效果達94.5％。

（中央社）

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