撤離大陸是信任？ 蘋果砍紅色供應鏈千億投資

蘋果供應鏈近年受到陸美貿易戰衝擊，加上今年新冠肺炎疫情爆發，導致蘋果最大代工廠鴻海在大陸富士康各廠區一度產能受阻，一再讓蘋果意識到分散供應鏈風險的重要性，並積極打造屬於大陸本土的供應鏈，紅色浪潮也由立訊打響第一槍。外資報告顯示，蘋果在過去兩年投資額減少50億美元（約1,437億元新台幣），讓蘋果自由現金流提高10％。

全球第三大蘋果代工廠緯創在7月宣布，透過旗下大陸子公司取得立訊30億元人民幣（約新台幣126億元）股權，藉此加強雙方戰略合作。此外，全球第二大蘋果代工廠和碩併購旗下鎧勝-KY，調整產業布局。此外，機殼廠可成也宣布退出蘋果供應鏈，出售大陸泰州廠給大陸玻璃大廠藍思科技，紅色供應鏈可說是來勢洶洶。

據《Barron’s》報導，Bernstein分析師Toni Sacconaghi近期發表的研究報告指出，以往蘋果以投資協助生產商，換取所需零組件做為在大陸供應鏈運作方式。但近兩年蘋果減少對大陸供應鏈設備投資，總計50億美元。Toni Sacconaghi推論，這可能是蘋果對這些大陸廠商增加信心，不再認為一定要靠投資協助供應鏈，因此降低投資份額。

蘋果有75％的資本投資運用在設備、軟體，主要提供資料中心建立；供應鏈的設備，該名分析師與蘋果多次會談後，得出該結論，並認為蘋果對供應鏈的資本支出不太可能回到先前高點。蘋果的非通用會計準則（non-GAAP）自由現金流增加60億美元，Toni Sacconaghi預測，蘋果2020年毛利將增加0.7％，2021年再增加0.4％。

不過，Toni Sacconaghi警告，蘋果減少投資這些供應商，可能讓部分蘋果產品的零組件漲價。

至於鴻海、和碩以及緯創，近年來也因應國際局勢變動，以及蘋果要求之下，前往東南亞、印度設廠，連鴻海集團旗下蘋果連接器廠正崴也宣布赴印度投資，蘋果替全球供應鏈避險意味濃厚。（中時新聞網 呂承哲）