美殭屍企業激增 經濟未爆彈遠甚金融海嘯

疫苗即將上市、申領失業救濟金人數下降、股市大漲，在險峻疫情中美國經濟復甦似乎仍值得期待，但外媒警告，美國「殭屍企業(zombie company)」激增近200家，連民航龍頭波音(Boeing)、油業巨擘埃克森美孚(ExxonMobil)都不例外，前3000大公司有2成是殭屍企業、總債務1.36兆美元(約39.13兆臺幣)，已遠超金融海嘯時5000億美元，恐成未爆彈。

殭屍企業是指企業收入只夠或不足以支付債務衍生利息，無法償還貸款本金，只能靠各類債權人持續挹注資金來維持。美國今年因疫情影響，新增殭屍企業名單令人怵目驚心，除波音、埃克森美孚外，郵輪業龍頭嘉年華(Carnival)、全球第2大航空業者達美航空(Delta Air Lines)、曾是連鎖百貨龍頭梅西百貨(macy’s)都赫然在列。

經濟學家指出，美國Fed(聯準會)為避免大量公司破產或拯救一些大到不能倒(Too big to fail)的公司，讓它們獲得實際幾乎無上限的信貸機會，可能導致資本流像向生產效率低下的公司，長期來看抑制就業與經濟增長。

跨國投資管理公司阿波羅(Apollo)首席經濟學家斯洛克(Torsten Slok)說：「我們更應該問的是，Fed基於維持市場穩定的心態選擇介入，那些本該倒閉、現在卻活下來的公司會怎麼樣？資產被困在無力進行投資、擴大業務的殭屍公司裡，對經濟有何影響？」

羅素3000指數成分股中有超過1/6過去1年已經變成殭屍中的殭屍，收入連借款利息都還不起，去年有335家公司是這種狀況，今年則有527家。儘管也有殭屍翻生案例，許多人也預期疫情過後許多公司營收能走出低潮，這種商業上的「殭屍病毒」影響可能更長期而且重大。

據BIS(Bank for International Settlements，國際結算銀行)9月對14個已開發國家過去30年來企業狀況研究，相較於那些從未成為殭屍企業的公司，從殭屍狀態擺脫的公司再次變成殭屍可能性多出2倍。該報告建議，企業生存能力應該成為是否獲得政府和中央銀行支持的重要標準，而非既有規模。

（中時新聞網 王毓健）