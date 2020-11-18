歷史高點近在咫尺！比特幣創近3年新高

周二比特幣（Bitcoin）飆升至2017年12月以來新高，其抗通膨的資產性質，以及可望為主流所接受的預期，吸引了機構投資人與散戶搶進。

為了應對新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，今年來各國政府與央行採取了前所未見的激勵措施，以及基於本身對抗通膨的響亮名聲，比特幣今年以來的反彈升勢，已經從市場追捧風險資產的強烈需求中獲得更多動能。

比特幣的供應上限為2100萬枚，其稀缺性提供一種先天固有的價值，並且免於受到引發通膨的央行或政府政策影響。分析師表示，主流公司將接受比特幣，以及比特幣作為支付工具將越來越普及的預期，亦帶動買氣。

以市值計為全球最大加密貨幣比特幣周二站上17868美元，創下2017年12月20日以來最高，最新報價漲6.1%，為17760美元。

在散戶瘋狂搶購帶動下，比特幣已逼近2017年12月中旬創下的20,000美元高點。今年以來，比特幣已經上漲約150%，與3月低點相比更已大漲約360%。

其他主要加密貨幣以太幣（ethereum）勁揚4.2%，報479.91美元；瑞波幣（XRP）漲4.5%，為30美分。

NEM交易部門主管Nicholas Pelecanos表示：「在市場結構與強勁基本面共同推動下，現在比特幣可能將在幾天內達到其歷史最高價。這樣看漲走勢，是因為美國聯準會今年初開始大量印鈔，促使華爾街進行抵禦通膨的操作。」

花旗技術分析師Tom Fitzpatrick出具報告指出，根據其線圖，他預測比特幣可望漲到31.8萬美元。

（時報資訊 柯婉琇）

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