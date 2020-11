4年總統資產大跳水 川普財富蒸發20億美元

即將卸任的美國總統川普在其4年任期中,資產淨值由45億美元大幅縮水至25億美元,在美媒《富比士》的美國富豪排行榜中,由183名下降到339名。而導致資產縮水的主要原因是新冠病毒疫情,讓川產大量的酒店、高爾夫球場、辦公大樓等資產價值大跌所致。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導,億萬富翁川普在2016年當選美國總統,但是在任期4年時間裡,他在《富比士》雜認的美國400名富豪榜上的排名下降了183位,降至第339位。

報導稱,川普的淨資產從2016年3月的45億美元暴跌至2020年的25億美元。整整縮水了20億美元,幅度約為44.44%。其中僅2016年一年,他就花費了約6600萬美元的個人資金來支援自己的總統競選活動,他另外籌集了總計3.68億美元的競選捐款。

《富比士》分析稱,億萬富翁川普身價縮水並非因為擔任總統的緣故,因為川普在過去4年裡做的事情,都是美國納稅人買單。諸如他在交通上每年花費約3.5億美元,同時在白宮和川普的多處私人住宅(例如海湖莊園)維持足夠的安全措施,估計每年還得增加4100萬美元。

報導稱,川普的財富在2017年和2020年縮水最多。第一次縮水是從2016年底約37億美元下降到2017年底的31億美元,這段時間紐約市的零售和辦公地產市場價格疲軟,而川普在這兩個領域擁有大量資產。

川普財富第2次大幅縮水發生在2020年,降至目前的25億美元。川普在2020年的競選中沒有動用任何個人財富,反而募集了5.57億美元的政治捐款。川普2020年財富縮水的主要原因新冠病毒大流行,因為他的資產中有眾多的酒店、辦公樓和高爾夫球場,這些資產隨著疫情封鎖措施的實施、民眾失業與企業倒閉導致價值下滑。

據《富比士》估計,2020年川普唯一升值的資產是川普世界大廈。他的其他資產都是不同程度的赤字。此外,川普還背負著數百萬美元的債務。數家美國媒體甚至傳出川普普近年來背負的債務從4億美元到10億美元不等,川普自己親自在推特上駁斥了這些報導,稱其為「假新聞」。

文章來源:Cost of Being POTUS: How Much of His Fortune Did Trump Lose During Four-Years of Presidency?

(中時新聞網 盧伯華)