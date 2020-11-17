DOCOMO再度回歸NTT 12月擬下市

日本電信電話集團NTT17日宣布，對日本最大行動通訊公司NTT DOCOMO股權公開收購（TOB）案成立，已擁有DOCOMO股權超過9成，DOCOMO將成為NTT旗下完全子公司，預期12月下市。

NTT在9月底宣布，為將DOCOMO納為完全子公司，公開收購DOCOMO股權，期間為9月30日至11月16日，收購價格每股3,900日圓，總額約4兆2500億日圓（約新台幣1.2兆元），為日本國內企業最大公開收購案。

日本經濟新聞報導，NTT在9月底時擁有DOCOMO約66.21%的股權，公開收購到昨天為止，持股比例達到91.46%，公開收購案成立。

至於尚未參與公開收購的DOCOMO其他股東，NTT將以每股3,900日圓的公開收購價強制收購其持股；預期DOCOMO將在12月下市。

NTT與NTT DOCOMO兩家公司有著複雜的關係，過去日本政府為了促進競爭，將NTT的行動通訊業務分離出去，於1992年7月成立NTT行動通訊網，也就是NTT DOCOMO公司。如今收購成功，DOCOMO將再次回歸NTT集團。

日本放送協會（NHK）報導，通訊業者擔憂DOCOMO納入NTT後，會有害公正的市場競爭環境，有28家業者聯合向日本政府提出意見書。

另外，日本政府要求通訊業者調降手機費用，已有業者推出新方案，公開收購案成立後，DOCOMO未來將如何因應，成為外界關注焦點。