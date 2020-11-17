5G禁華為 瑞典電信巨頭撿槍竟開砲

在瑞典5G頻譜拍賣前夕，瑞典以國家安全考量為由，宣布任何參與拍賣廠商不得使用陸企設備，使得大陸華為、中興設備間接被封殺，華為提告後，瑞典已裁決暫停禁令。

對此，瑞典電訊商愛立信（Ericsson）首席執行官鮑毅康（Borje Ekholm）表示，支持華為、中興等對瑞典不公平禁令提出質疑，以確保市場的開放和公平，他並提及，大陸一直以來都是愛立信市場戰略非常重要的組成部分。

根據大陸《第一財經》報導，鮑毅康指出，瑞典郵政及電信總局（Swedish Post and Telecom Authority，PTS）的決定，是限制了自由及開放市場的進入，這是不好的，因此也歡迎華為以及三大運營商對此決定提起質疑，會有公平的裁決來做出相應的決定，以確保市場的開放和公平。

他認為，國家當然要考慮國家安全的問題，這由政府決定，但同時也認為國家安全得到保證的同時，應允許開放和自由的市場的進入。

此外，鮑毅康還談及大陸市場。他表示，大陸一直以來都是愛立信市場戰略非常重要的組成部分，展望未來，大陸仍然是非常重要的戰略組成部分。

根據愛立信上個月發布的第三季度財報顯示，該公司淨銷售額增加至575億瑞典克朗（約台幣1914億元），年增1%，而三季度銷售額的增長主要受益於在大陸的5G銷售額。

根據之前媒體的報導，由於美國極力遊說歐洲國家加入抵制華為5G的行列，英國電信商之一的「英國電信」（BT），上月決定與瑞典的愛立信（Ericsson）簽署合約，愛立信成為美中貿易爭端的受惠者，但拜登當選後，若美中關係一旦解凍，對愛立信的銷售預期而言，可能會受到不少的衝擊。

（中時新聞網 葉明芳）