疫情下電商惹人怨 法國湧現抵制亞馬遜聲浪

法國120位政治人物與工會代表今天聯名投書媒體，呼籲各界「抵制亞馬遜」，要求政府課徵「特別稅」以補貼地方商家。他們說，在總統馬克宏鋪路下，亞馬遜是疫情的最大贏家。

逾百位政界、工會界領袖及書店與出版業者共同投書法國新聞台（FranceInfo），他們發起抵制電商龍頭亞馬遜公司（Amazon.com Inc.），並表示：「新型冠狀病毒危機應該是要讓我們深思消費模式與社交生活，而不是進一步陷入過度消費的世界。」

投書文寫道：「法國各地的反彈聲浪應會持續擴大，因為亞馬遜追求的世界，和宜居地球上保有尊嚴生活的渴望背道而馳。」連署人希望在11月27日「黑五（黑色星期五）」購物節前緊急動員，以阻止電商龍頭進一步擴張。

他們要求政府儘速針對亞馬遜及其他「發災難財」的企業課徵特別稅，用來協助勞工或挹注因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而被迫歇業的地方商家。

聯名投書發起單位是「課徵金融交易稅以協助公民組織」（Attac），參與者包括法國總工會（CGT）秘書長馬蒂內茲（Philippe Martinez）、統一教師工會聯盟（FSU）工會總書記泰斯特（Benoît Teste）、法國綠色和平組織負責人朱利亞（Jean-Francois-Julliard）與農民聯盟（Confederation Paysanne）發言人吉侯（Nicolas Girod）等公民團體代表。

此外，左翼政黨「不屈法國」（La France insoumise）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）、法國共產黨（PCF）總書記魯塞（Fabien Roussel）、生態綠黨（EELV）黨魁白武（Julien Bayou）等人都在連署之列。

在他們看來，亞馬遜公司是疫情與封城的最大贏家。「當平民百姓生計受到威脅」、「上萬人面臨失業」、「法國貧窮線下再增100萬人」之際，亞馬遜今年營收卻大幅暴漲，而創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的財富也超過2000億美元。

連署人譴責馬克宏（Emmanuel Macron）為亞馬遜「鋪上紅毯」，因為政府禁止販售非必要商品的店家營業，「卻讓大企業在線上販售」。

「透過這個決定，總統擘劃了一個比先前更糟的世界，一個被GAFA（谷歌Google、蘋果Apple、臉書Facebook、亞馬遜Amazon）所主宰的資本主義世界」。

法國民主工會聯盟（CFDT）秘書長貝爾傑（Laurent Berger）今天接受法國公共電台（France Inter）訪問，他不僅要求政府強制亞馬遜付出該承擔的稅收，更呼籲民眾盡量避免使用亞馬遜購買耶誕禮物，最好是選擇地方或實體店家消費。

法國亞馬遜一直以來就因為勞動條件及急速建構大型倉庫擴張版圖而受到質疑。第二次封城後，反亞馬遜與反GAFA的聲浪便不斷增加。

不僅小型商家，連大型連鎖超市都把矛頭指向亞馬遜。知名連鎖超市Intermarché之前甚至買下寫著「抱歉，亞馬遜」的全版廣告，標榜將邀請獨立店家把自家商品放上他們的網路平台販賣，再讓消費者至超市取貨，為的就是和亞馬遜打對台。

亞馬遜在法國電子商務約有22%的市場占有率，雖然低於在美國的50%，但已比法國頭號競爭對手CDiscount高出3倍。