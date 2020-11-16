世衛累計65員工確診 官員否認總部爆發疫情

世界衛生組織官員16日表示，自2019冠狀病毒疾病大流行以來，世衛總部計有65位員工確診，但否認總部爆發疫情，另不回應是否有領導階層驗出陽性反應。

美聯社周一報導，根據取得的內部電子郵件顯示，世衛組織（WHO）總部有65人感染2019冠狀病毒疾病（Covid-19），並包括至少一起群聚感染案例，多家媒體在今天晚間的世衛線上記者會中提出相關問題。

世衛主管2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的流行病學家范科霍芙（Maria van Kerkhove）說，世衛日內瓦總部有些員工確診，自疫情全球大流行以來約有65例，其中約36人到過總部，另上週有5例病例。

范科霍芙說，有些病例可能與總部有關，但也有可能是在總部大樓之外感染，世衛正在調查中。

有媒體追問是否有領導階層檢測出陽性？范科霍芙強調總部沒有爆發疫情，另不會公布檢測陽性者的資訊。

媒體詢問剛結束居家隔離坐在記者會現場的世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），復工之前是否有檢測？譚德塞則說，很高興現在能夠恢復工作，表示因為沒有症狀依規定不用檢測，並說自己身體很好。

譚德塞11月1日表示因接觸到2019冠狀病毒疾病篩檢呈陽性反應者，而在家自行隔離。

此外，今天記者會中媒體也關注繼美國輝瑞大藥廠與德國夥伴BioNTech聯手研發的武漢肺炎疫苗預防效果達90%後，美國的莫德納生物技術公司今天也宣布疫苗後期試驗初步數據顯示，疫苗防護力達94.5%，詢問世衛看法。

世衛首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）說，對莫德納疫苗發展結果感到樂觀，但強調還需謹慎以等待最終結果。目前COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）正與多家製造商進行談判，但尚未決定由哪家公司提供疫苗。

史瓦米那尚說，疫苗除了效力和安全性外，價格和保存條件也是選擇重要因素。