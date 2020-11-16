特斯拉將納入標普500指數 盤後股價飆

標普全球公司（S&P Global）周一（16日）宣布，特斯拉將在12月21日交易前加入標普500指數。根據周一的收盤價，特斯拉進入後將成為標普500指數中最具價值的10家企業之一。消息公布後，特斯拉盤後股價飆升逾9％。

今（2020）年第二季，特斯拉按美國通用會計準則（GAAP）連續4季獲利，符合納入標普500成分股的條件，因此獲得市場看好，然而標普指數委員會9月4日公佈成份股調整時，特斯拉卻意外落榜，導致該企業當日盤後股價急挫。

標普500指數的構成由標普指數委員會（S&P index Committee）遴選，每季會進行一次檢視。標普 500 成分股篩選條件包括：公司總部必須位於美國，並且在紐約證交所、那斯達克交易所或芝加哥期權交易所上市；公司市值必須達82億美元以上，且按GAAP連續4季獲利。

電動車大廠特斯拉於10月21日公布2020年第三季財報，第三季營收大增39%至87.71億美元，按照GAAP計算的淨利為3.31億美元，連續5季寫下獲利表現，有望首度繳出全年獲利的成績單。

此外，特斯拉 10 月 2 日公布 2020 年第三季交車數據，總計交車13 萬9,300輛，寫下單季新高。