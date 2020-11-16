美股︱疫苗再傳捷報 道指、標普創新高
繼輝瑞之後，Moderna疫苗也傳捷報，提升市場對經濟復甦的期待，周一（16日）華爾街股市顯著上揚，道瓊工業指數盤中一度勁揚484點，來到29,964點，創下盤中新高；收盤漲470點，與標普500指數同步創下收盤新高。
值得一提的是，道瓊工業指數終場以29,950點做收，離30,000點大關僅50點之遙，預料周二交易日將可延續市場樂觀情緒，輕易站上30,000大關。
Moderna周一表示，其研發的新冠疫苗在後期臨床試驗中防護效果高達94.5％，成為繼輝瑞之後第二家有望在短期內推出新冠疫苗的藥商，Modern股價收盤飆漲9.58%。
疫苗的利多消息使投資人憧憬經濟強勁復甦，相關概念股周一收盤勁揚，聯合航空上漲5.2％，嘉年華郵輪公司收盤收漲9.7％，花旗集團和富國銀行等銀行股均勁揚超過3％，摩根大通上漲2.8％。
Moderna在其研發報告中指出，其疫苗在華氏36到46度（攝氏2.22度至7.78度，即標準家用或醫用冰箱的溫度）下可穩定保質長達30天，在華氏負4度（攝氏負20度）的環境下，更能儲存達六個月之久。相較於輝瑞的疫苗， Moderna疫苗的儲存條件較易達成，運送上也可減少難度。
Moderna補充表示，該企業預計今年年底前可向美國供應2,000萬劑疫苗，並且有望在2021年向全球供應5億至10億劑。
隨著疫苗研發逐漸露出曙光，市場資金也開始出現輪動，疫情期間受惠於封城措施而大漲的科技股逐漸失寵，投資人逐漸轉向經濟復甦概念股，疫情期間的當紅炸子雞Zoom周一收盤股價下挫1.10%。