美股︱疫苗再傳捷報 道指、標普創新高

繼輝瑞之後，Moderna疫苗也傳捷報，提升市場對經濟復甦的期待，周一（16日）華爾街股市顯著上揚，道瓊工業指數盤中一度勁揚484點，來到29,964點，創下盤中新高；收盤漲470點，與標普500指數同步創下收盤新高。

值得一提的是，道瓊工業指數終場以29,950點做收，離30,000點大關僅50點之遙，預料周二交易日將可延續市場樂觀情緒，輕易站上30,000大關。

Moderna周一表示，其研發的新冠疫苗在後期臨床試驗中防護效果高達94.5％，成為繼輝瑞之後第二家有望在短期內推出新冠疫苗的藥商，Modern股價收盤飆漲9.58%。

疫苗的利多消息使投資人憧憬經濟強勁復甦，相關概念股周一收盤勁揚，聯合航空上漲5.2％，嘉年華郵輪公司收盤收漲9.7％，花旗集團和富國銀行等銀行股均勁揚超過3％，摩根大通上漲2.8％。