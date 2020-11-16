比輝瑞還厲害！ 莫德納新冠疫苗有效達95％

新冠肺炎疫苗研發再傳捷報！根據美國藥廠莫德納（Moderna）發布的最新測試數據顯示，它所研發的疫苗預防功效高達94.5％，更勝輝瑞與BioNTech的9成效力，這也讓它成為美國第二個具有高保護效力的新冠疫苗。

受到這項利多激勵，道瓊工業指數周一（16日）開盤跳空大漲逾400點、漲幅超過1.4％，甚至有機會戰30,000點的歷史新高。不過那斯達克指數則小跌。至於莫德納股價開盤表現強勢、狂飆近11％。

莫德納是在周日（15日）得知第三期初步階段測試結果。當時在場的還有專門分析該業者臨床數據的獨立小組─數據監測委員會。

美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）也對莫德納疫苗的高效力感到相當興奮。他預計該疫苗在12月下半就可開始施打。首先接種該疫苗的將是高風險族群，至於其他民眾則須等到明春才能注射。

莫德納指出在第三階段試驗，共有3萬名受試者接受注射。然而在接受安慰劑的1.5萬名民眾中，有90人感染到新冠病毒，當中更有11人之後發展成重症。不過另外1.5萬名接受疫苗注射的民眾，僅有5人染疫，無人有重症。

而且該疫苗測試迄今，沒有出現任何嚴重的副作用，不過施打該疫苗的受試者，有一小部分出現身體疲倦與頭痛等症狀。莫德納計畫本月稍後累積更多安全數據後，將對美國食品暨藥物管理局申請疫苗授權。

輝瑞與莫德納的疫苗測試結果類似，是因為它們都使用mRNA（訊息核醣核酸）新型技術來製作疫苗，mRNA會刺激免疫系統製造抗體來對抗病毒。

儘管如此，莫德納疫苗卻比輝瑞疫苗更具優勢，它不需要像後者必須儲存在攝氏負75度的低溫，只要在負20度的環境，也就是一般冷凍庫即可，而且存放時間可達30天，也比輝瑞的5天更長。