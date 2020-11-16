RCEP成軍隔日 亞股大漲

全球最大自貿協議「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）周日正式簽署後，帶動亞股周一大漲，由於RCEP對科技與汽車等產業最有利，因此日本、韓國與新加坡等股市漲幅是RCEP成員國中最大。

東協十國，加中國、日本、韓國與紐、澳等組成全球最大自由貿易區後，將逐步減除約92％貿易關稅，是加強供應鏈連接的關鍵，對發展上最依賴供應鏈的汽車與科技等產業受惠最深。

日股日經225指數周一大漲逾2％收25,906點，其中汽車股漲勢最兇猛，馬自達飆漲近7％、日產大漲逾5％、本田漲幅近5％。科技股中的東京威力科創和Panasonic各自大漲近5％。

加上日本7月到9月當季國內生產毛額（GDP）季增年率達21.4％，為四個季度以來首次成長，扭轉前一季的季減年率28.8％窘境，帶動市場整體氣氛，使日經225指數創1991年6月來的29年新高。

韓國KOSPI指數漲幅為第二高，終場上漲近2％收2,543點。其中記憶晶片商海力士狂漲9％、三星電子也大漲約5％。

新加坡海峽時報指數上漲1.35％收2,748點。

澳洲股市周一開盤後，曾一度因「市場資訊問題」而暫時停止交易，但很快就恢復正常，S&P/ASX 200指數終場上漲1.23％收6,484點。

而在RCEP裡的重要經濟體印度，此次並未加入此一經濟體，其周一也因排燈節國定假日而休市一天。

除了RCEP利多外，由於幾家主要藥廠研發的新冠肺炎疫苗陸續到臨床試驗的最後階段，市場樂觀情緒抵銷了全球疫情持續擴散的憂慮。尤其疫苗在明年上市後可望對以出口為主的亞洲國家有利，這也是日韓等股市漲幅最大的因素之一。