大韓航空收購韓亞航案 躋身全球十大航空

韓亞航空主要債權銀行韓國產業銀行（KDB）16日宣布，將推進大韓航空合併韓亞航案。大韓航空規劃投入1.8兆韓元（約新台幣463億元），成為韓亞航最大股東，並躋身全球十大航空公司。

韓國第2大航空公司韓亞航空的母公司錦湖韓亞集團因嚴重虧損，不得不將韓亞航空股權轉賣給現代產業開發集團（HDC），但這項收購案今年9月告吹。

韓國聯合新聞通訊社報導，韓國政府今天上午再次召開產業競爭力強化部長會議，討論韓亞航空恢復正常營運的應對方案，決議由韓國產業銀行對此收購案投資8,000億韓元（約新台幣206億元），預期以此提升韓國航空產業競爭力。

韓國產業銀行將向大韓航空母公司韓進集團控股公司韓進KAL投資8,000億韓元，其中5,000億以第三方配股有償增資方式投資，其餘3,000億則以收購大韓航空股份作為標的物資產的可交換公司債進行。

韓進KAL宣布將這8,000億韓元放款給大韓航空，並另對大韓航空進行2.5兆韓元規模的有償增資，預計在明年3月13日取得配股，對大韓航空持股率達29.2%。

大韓航空公司規劃對韓亞航空投資1.8兆韓元，用於收購股份及永續債券，預計2021年6月30日取得配股，以持股率63.9%成為韓亞航空最大股東。

韓國產業銀行也規劃推動真航空（Jin Air）、釜山航空（Air Busan）、首爾航空（Air Seoul）等3家大韓及韓亞旗下廉價航空公司逐步合併。

若這次收購成功，大韓航空有望躋身全球十大航空公司之列。

根據國際航空運輸協會（IATA）資料，大韓及韓亞航空2019年在旅客及貨物運送量上分別在全球航空公司中排名第19及第29名，如果加總，可上升至全球第7名。