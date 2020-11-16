僅留少數股權 沃爾瑪將日本西友賣給樂天

今（11/16）日國際財經新聞重點摘要：

1.僅留少數股權 沃爾瑪將日本西友賣給KKR、樂天

根據公司發布的聯合聲明，美國零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）將旗下日本連鎖超市與量販店公司西友（Seiyu）的大部分持股，賣給投資公司KKR與電子商務公司樂天（Rakuten），這項交易對西友的估值為1,725億日圓（相當於16.5億美元）。

沃爾瑪在2002年透過收購西友6%股份首度打進日本市場，並在2008年全面收購前逐步增加持股。就像其他外國同業一樣，沃爾瑪被日本的高消費力所吸引，但也因削降競爭而遭到挫敗，在日本一直處於難以營利的困境。

根據公司聯合聲明，KKR將收購西友65%股份，樂天將收購20%股份，沃爾瑪則將保留剩下的15%股份。日本媒體兩年前曾報導，沃爾瑪正在為西友尋找買家，出售金額可能落在3000億～5000億日圓之間。但當時消息人士透露沃爾瑪找不到買家。在業界盛傳沃爾瑪準備退出日本之際，該美國零售巨頭去年曾宣布計畫讓西友上市，但將保留其多數股權。

（（時報資訊 柯婉琇））

2.韓國10月出口年減3.8％ 惟已連續半年大賺外匯

最新官方消息，韓國10月出口與去年同期相比，減少3.8%。韓國關稅廳 (Korea Customs Service)指出，除了疫情外，10月工作天數較少也是造成出口減少另項主因。

韓國10月出口為449億美元，與去年466億美元相比較，少了17億美元，年減約3.8%。話說一個月前，韓國9月出口數字不僅年增7.3%外，同時也創下7個月來新紀錄。

正當大家還沉浸在歡愉數字中，這次出口數字卻讓美夢粉碎。除了揮之不去的疫情侵害，官方認為，10初適逢有韓國感恩節之稱的秋夕(Chuseok)，使得每月工作時數減少，不過10月內單日的出口卻較1年前增加5.4%。

至於進口方面，10月同步年減5.6%，為391億美元。但經過計算後，10月貿易順差卻有58億美元，也創下連續6個月都是大賺外匯情況。

從出口項目來看，韓國出口大宗記憶體晶片年增率高達10.2%，同時，汽車出口也增加7.1%。半導體為主要支撐韓國出口重要產業，量體占韓國出口五分之一。其中，龍頭為三星電子，SK海力士(SK Hynix)則緊咬在後。

在出口地區方面，則出現此消彼長現象。最大出口對象中國大陸，韓國10月的出口減少5.8%；但對美國出口，同期卻增加3.3%。

3.確診破1100萬 密西根、華盛頓擴大防疫措施

美國的新冠狀病毒感染病例數僅在短短一周就暴增100萬人，總確診數在周日突破1100萬大關，稍早密西根州與華盛頓州宣布對聚會祭出新的限制措施，包括將停止餐廳內用服務，以減緩新冠肺炎疫情擴散。

密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）下令自周三起禁止高中與大學親自到校的課程，並將禁止餐廳內用服務，為期3周。密西根州已經禁止音樂廳、賭場、電影院、溜冰場等公共場合活動，家庭活動則限制不得超過兩個家庭、共10人聚會。

民主黨籍州長惠特默警告，若不採取積極行動，密西根州可能很快每周就會有千人死於新冠肺炎。她在記者會上表示：「情況從未如此嚴峻，我們正處於懸崖邊，我們必須採取一些行動。」

華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）稍早前宣布將禁止餐館與體育館提供室內服務，並下令商店的店內零售量能必須降低至25%，新規定為期1個月。此外，該州將禁止家庭之外的室內聚會，而室外聚會人數上限僅限於5人。

與7月中旬爆發的前一波高峰相比，美國近來的單日新增確診數已經飆升逾1倍，美國的染疫住院人數亦已創下自年初疫情爆發以來的新高記錄，此外，上周五內華達州民主黨籍州長西索拉克（Steve Sisolak）證實自己成為美國第4位染疫的州長。

部分共和黨籍州長近幾日來也不得不採取行動防疫，北達科他州周末加入其他35州的行列，下令強制佩戴口罩，而愛荷華州也已經下令在某些情況下必須戴口罩。

據路透社統計，11月以來美國已有40個州的新增確診數創下新高，20個州的新增死亡病例數打破記錄，26個州的染疫住院人數創新高記錄。根據最新的7日均值，美國平均每日超過14.4萬人確診、約1,120人死於新冠肺炎，都在全球排名第一，凸顯這個全球最大經濟體必須立刻採取行動，以防止疫情快速擴散的急迫性。

（時報資訊 柯婉琇）

4.賽諾菲2021年6月配發新冠疫苗 稱冷藏即可

總部位於巴黎的法國大藥廠賽諾菲（Sanofi）的法國主管波吉洛（Olivier Bogillot）15日表示，賽諾菲研發的冠狀病毒疫苗無需超低溫保存，以一般冰箱冷藏即可。

法新社報導，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech日前宣布，雙方聯手研發的疫苗，在逾4萬人參與的第3階段臨床試驗中，已證實在預防2019冠狀病毒疾病（COVID-19）方面有9成效力。

輝瑞和BioNTech表示，預料今年將能供應全球5000 萬劑疫苗，明年更能供應高達13億劑。

不過，輝瑞的疫苗必須以攝氏零下70度儲存，否則疫苗將失效，這項條件遠遠超出多數醫院冷藏設備能力，更別提家用冷藏設備。

美國智庫全球發展中心（Center for Global Development）政策研究員席佛曼（Rachel Silverman）已提出警告，輝瑞的疫苗以「超冷鏈」（ultra-cold chain）從工廠出貨到供應患者接種這段期間，「即使在西方國家也構成重大物流挑戰」。

波吉洛向法國數位電視頻道CNews表示，「我們（賽諾菲）的疫苗會像流感疫苗一樣，可以儲存在冰箱中」，避免了上述問題。波吉洛補充表示：「這對若干國家來說會是一項優勢。」

全球目前有多家藥廠正在研發COVID-19疫苗，波吉洛表示，賽諾菲的疫苗明年6月就能開始配發。

波吉洛指出，目前由數以百計人參與的第2階段試驗結果將於12月初對外公布，若結果良好，將展開數以千計人參與的第3階段試驗，並開始大量生產。

目前研發中的疫苗有11款已展開第3階段臨床試驗。

波吉洛說，輝瑞的疫苗在研發進度中「略為超前」，但「一間實驗室無法供應整個地球所需的疫苗數量」。

「我們在這場競賽的終點將需要數個贏家。」

他還說，賽諾菲的COVID-19疫苗將以「平價」供應；但他並未進一步說明。

（中央社）

5.美新冠破1100萬例確診 約1週就有100萬人染疫

根據路透社統計，美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計確診病例15日突破1100萬例大關，隨著全美各地第3波疫情升溫，未來還會繼續達到另一個嚴峻的里程碑。

路透社資料顯示，美國疫情升高速度加快，8天前剛達到1000萬例，才約一週就新增100萬例，為疫情爆發以來最快增幅。先前從800萬例增至900萬例花了16天；從900萬例增至1000萬例縮短到10天。

美國是全球疫情最嚴重的國家，本月8日突破1000萬例，而且過去連續11天通報單日新增10萬例。

最新的7天平均數據顯示，美國持續通報單日新增14萬4000多例確診、1120例死亡，也是全球之冠。

根據路透社分析，德州和加州是美國通報感染數最高的州，合計約210萬例，自疫情爆發以來約占美國病例總數的19%。

與2019冠狀病毒疾病相關的住院人數持續增加，昨天突破6萬9000例，美國總統當選人拜登（Joe Biden）首席顧問群強調必須控制疫情，警告地方醫療系統處於臨界點。

從人均病例數來看，中西部仍是疫情最嚴重的區域，北達科他、南達科他、威斯康辛、愛荷華及內布拉斯加是美國5個受影響最嚴重的州。

不僅各地疫情再起，伊利諾州也成為中西部新的疫情中心，本月13日通報新增1萬5433例創新高，是單日最多例的州，超過佛羅里達州7月創下的1萬5300例紀錄。

本週有多州重新實施限制措施，遏阻疫情在各地蔓延。北達科他是最新一個要求民眾在公共場所戴口罩的州，因為北達科他和其他39州本月單日新增病例都屢創新高。

民主黨籍內華達州州長西蘇拉克（Steve Sisolak）等多位州長敦促居民盡可能待在家中。西蘇拉克13日表示，他成為美國今年第5位通報確診染疫的州長。

華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）今天宣布對集會和商業活動實施大規模新措施，包括禁止餐廳和酒吧室內用餐，以及禁止1戶以上的民眾在室內聚會、室外集會限5人等，明天午夜起生效。

密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）今天宣布，密西根州將於18日起禁止餐廳室內用餐，以及禁止娛樂場所、音樂廳、電影院、體育館等所有活動，並禁止高中及大學面對面授課，為期3週。

根據路透社統計，全球累計5400多萬例確診，美國約占20%；全球共通報約131萬起死亡病例，美國約占19%。

（中央社）