民主黨籲美聯邦政府認證拜登勝選 交接政權

美國民主黨總統候選人拜登可望勝選且明年1月入主白宮，屆時預定出任白宮幕僚長的民主黨人克蘭說，聯邦政府本週需要批准確認政權移交事宜，以便讓拜登團隊能獲取國安簡報。

克蘭（Ron Klain）15日接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問，他說：「本週我們希望看到…總務署（General Services Administration）發布當選確認。」

美國總統川普（Donald Trump）稍早在推特（Twitter）發文，看似首度公開承認拜登（Joe Biden）贏得大選，但他隨後又推文澄清說，拜登只在「假新聞」媒體的眼裡勝選，他並沒有承認敗選。

克蘭對此表示：「川普的推特訊息不能決定拜登是否為總統。美國人民才能決定。」

美國11月3日舉行總統選舉，美國有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞頻道（Fox News）的數據顯示，拜登已經取得超過270張選舉人票當選總統，川普則獲得232張選舉人票。

但川普質疑這次大選有舞弊情事，因此在數個關鍵州發起法律訴訟，握有16張選舉人票的喬治亞州已經展開手動重新計票作業。