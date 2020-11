恐再染疫？接觸新冠患者 英相強生又隔離

曾因新冠肺炎重症住院治療的英國首相強生(Boris Johnson),驚傳面臨二度感染的風險!強生因為曾與新冠確診者接觸,目前已經被要求進行自我隔離。首相府聲明指出,首相健康良好,沒有出現任何新冠肺炎的徵狀。

外電報導,強生上周四(12日)曾經與部分國會議員會面半小時,其中之一的李·安德森(Lee Anderson)隨後出現了Covid-19的症狀,並經過測試呈陽性。根據推特上發布的一張照片顯示,李·安德森與強生合照,兩人似乎相距不到2公尺,兩人都沒有戴口罩。

現年53歲的安德森是2019年保守派成員之一,贏得了此前在諾丁漢郡艾什菲爾德(Ashfield)工黨的席位。

首相府聲明指出,強生健康良好,沒有出現任何新冠肺炎的徵狀,將繼續在唐寧街工作,領導政府應對新冠肺炎大流行。

強生今年3月確診新冠肺炎後,病情一度急轉直下,一度住進醫院加護病房治療,4月中旬康復出院後,特別發表聲明感謝醫護人員,聲稱「我欠他們一條命」。

文章來源:Boris Johnson told to self-isolate after contact with Covid-positive MP

(中時新聞網 高德順)