美國重返CPTPP壓力倍增

2017年美國退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）談判後，美國在亞太貿易圈便處於政策真空狀態，如今中國及亞太14國簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），創造全球最大自貿區後，勢必讓美國重返「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）談判桌的壓力倍增。

中、日、韓、紐、澳及東協十國15日簽署RCEP協定，是繼2018年的CPTPP後，亞太另一個重量級的多邊貿易協定，其規模更勝出CPTPP、也是中日兩大亞洲經濟體首度共同參與的區域貿易協定。

2018年由日本、紐西蘭、澳洲、越南、馬來西亞、新加坡、汶萊等7個亞太國家，及智利、加拿大、秘魯、墨西哥等4個美洲國家簽署的CPTPP規模涵蓋5億人口，會員國國內生產毛額（GDP）合計10.9兆美元，貿易額合計7.1兆美元。

參與CPTPP的7個亞太國家如今也成為RCEP會員國，再加上中、韓及其餘6個東南亞國家，RCEP規模無論在GDP、人口及貿易額等方面都比CPTPP高出將近一倍。

國際策略研究院區域經濟策略部門主管瓦爾德（Robert Ward）表示：「對於那些與中國敵對的國家而言，RCEP意味著中國在亞太地區經濟的主導力更強。」這將對美國下屆總統拜登形成壓力，因為2017年美國退出TPP談判被亞太各國視為保護主義的象徵。

泰國朱拉隆功大學安全與國際研究院院長彭蘇迪拉克（Thitinan Pongsudhirak）表示：「RCEP不包含美國，反而讓美國有了重返談判桌的念頭。」

拜登在去年就曾表示有意重新協商當年TPP協定。儘管協商之路充滿挑戰，但外界多半認為美國不會坐視中國勢力繼續壯大。