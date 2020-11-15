RCEP超級經濟圈自貿協定成形 6大看點

亞太15個國家今天簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），這個以中國和東南亞國家協會（ASEAN）為主導的世界最大自由貿易協定，未來攸關美中貿易戰發展，以及全球經貿情勢。

●起源與目標

東協於2011年11月第19屆高峰會通過「東協區全面經濟伴架構協議」，是RCEP的起源，隨後經過多年協商，如今終於完成簽署。

RCEP目的在建立一個廣泛的區域自貿協定，移除貿易壁壘，改善區內企業的市場交易管道，創造單一整合市場。

其意圖含括經濟幾乎所有層面，例如貨品交易、服務、投資、經濟與技術合作、智慧財產權、原產地規則、競爭與爭端解決等議題。

●經濟規模

RCEP目前有15個成員國，也即東協10國加上中國、日本、韓國、澳洲與紐西蘭。

此一自由貿易區涵蓋約21億人口，經濟總量高達26兆美元，各國國內生產毛額（GDP）總和約占全球1/3，可謂是世界最大規模的自由貿易協定。

●與美國貿易壁壘 中國另尋突破

RCEP雖由東協10國發起，但一般認為中國才是背後主導者。

中國國務院總理李克強稍早表示，2020年前3季，中國與東協之間的貿易逆勢成長，中國對東協的投資比去年同期成長70%以上，東協已成為中國第一大貿易夥伴。

英國廣播公司（BBC）報導，中國與美國貿易摩擦，目前仍在角力中，中國與週邊多個國家簽署RCEP是尋求突破限制的手段之一。另外，中國推動「一帶一路」策略，RCEP將成為重要基礎。

●拜登政府勢加強東南亞關係

時事新聞網站「外交家」（The Diplomat）專文指出，儘管一些觀察家質疑RCEP的凝聚力，但美國尋求反制中國在亞洲擴大影響力，卻淪為既沒加入跨太平洋夥伴協定（TPP）、也不在RCEP之列的窘境。

美國總統當選人拜登（Joe Biden）尋求加入TPP後繼的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）有一定難度，但分析家認為，這仍是美國深化與亞太經濟關係的最佳管道。

法新社引述專家表示，拜登會不會尋求加入CPTPP，目前並不清楚，但未來拜登政府可能會更加著力於與東南亞的關係。

●印度退出 憂中國產品廉價入侵

RCEP原始談判國之一的印度，去年退出RCEP協商，主要是擔心廉價中國產品大舉進入。然而，印度日後可以選擇再加入。

印度擔心的是市場管道方面的議題，憂心中國廉價品進入市場將重創自家產業，其中紡織品、乳製品與農產品被標為3大最易受創產業。

印度總理莫迪（Narendra Modi）面對國內升高施壓下，採取更為強硬的立場，並證明他直到協商結束也堅不妥協。

●台灣被排除在外 專家：有影響，但沒那麼大

不可諱言，台灣作為小型開放經濟體，在RCEP中扮演關鍵地位的中國與東協，又分別是台灣前二大主要出口國家或地區，台灣被排除在RCEP之外，確實會受到衝擊。

不過，中經院WTO及RTA中心副執行長李淳認為，考量RCEP的結構、國際政經局勢後，「對台灣有影響，但這個影響沒有想像那麼大」。

李淳解釋，東協10國與中日韓紐澳之間已有實施生效的FTA，以及正在談判中的FTA，因此RCEP只是在既有基礎上「升級」，而且台灣出口至RCEP國家約7成金額的產品免關稅，影響相對有限。

李淳直言，雖然台灣可以繼續爭取加入RCEP，但可想見，若想加入中國占有主導地位的RCEP，很可能必須做出政治承諾；當前社會氛圍並不支持，就算做了，也未必能如願。

相較之下，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）可以處理日本、馬來西亞、越南市場的問題，南韓也一度傳出想要加入；李淳認為，若台灣能夠加入CPTPP，能夠有效抵銷不少RCEP帶來的衝擊。

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