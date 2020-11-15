RCEP簽署 多國代表：盼在疫情下推動經濟

由15國推動的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）15日正式簽訂，大陸國務院總理李克強、南韓總統文在寅、新加坡總理李顯龍皆盼協定能在新冠肺炎疫情肆虐下，推動各國經濟復甦。

李克強表示，今日我們15國領導人共同見證RCEP的簽署，作為世界上參與人口最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區，這不僅僅是東亞區域合作極具標誌性意義的成果，更是多邊主義和自由貿易的勝利，必將為促進地區的發展繁榮增添新動能，為世界經濟實現恢復性增長貢獻新力量。

李克強指出，當前國際形勢下，RCEP經過8年談判得以簽署，讓人們在陰霾中看到光明和希望，表明多邊主義和自由貿易是大道、正道，仍然代表著世界經濟和人類前進的正確方向。

李顯龍透過視訊在RCEP峰會上發表講話，大力肯定協定達成的效應。他指出，在多邊主義正失去優勢，以及全球增長放緩的期間，RCEP是全世界邁出的重大一步。

李顯龍說，RCEP以東協為主軸，集合一些秉承多元化主義的國家，促成全球最大規模的自貿區。它標誌了我們維持開放和互聯互通供應鏈，以及促進更自由且更密切的相互依存關係的集體承諾，尤其是一些國家面對新冠疫情之際向內轉，並受到保護主義壓力時具有特殊意義。它讓所有參與國在彼此的成果和繁榮中有更大的相關利益，同時有助於強化區域和平及安全。

韓國總統文在寅則表示，新冠肺炎疫情下成立的巨大經濟共同體向貿易保護主義敲響警鐘並宣傳了自由貿易的重要性。希望RCEP能夠助力各國加強經濟合作，共克疫情危機。