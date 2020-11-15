RCEP簽署 兩大趨勢台灣不懼邊緣化

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽署，東亞區域經濟整合勢必更為牢固，台灣被排除在外有加劇經貿邊緣化隱憂。不過專家認為，美中爭端未歇、全球反中浪潮延續的局勢，將為台灣帶來轉機。

RCEP談判於2012年11月宣布啟動，原有16個成員，包含東協10國（泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、汶萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨），加上中國、印度、日本、南韓、澳洲以及紐西蘭；歷經多回合討論後，去年11月各參與國在泰國曼谷的東協峰會上終於發布領袖聲明，宣布完成協定的20章節磋商。

儘管印度因憂心中國傾銷、對中貿易逆差擴大等議題，最後一刻決定不參與。然而，即便沒有印度，RCEP成員國合計國內生產毛額（GDP）規模仍逾25兆美元、約占全球1/3，也是全球經濟規模最大、涵蓋人口最多的自由貿易協定（FTA）。

RCEP作為目前為止最大的巨型FTA，不只讓東亞經濟整合更緊密，也將強化中國影響力，並與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）產生競合關係。

不可諱言，台灣作為小型開放經濟體，在RCEP中扮演關鍵地位的中國與東協，又分別是台灣前二大主要出口國家或地區，台灣被排除在RCEP之外，確實會受到衝擊。

●RCEP成形 台灣與中日韓競爭勢力消長最關鍵

不過，中經院WTO及RTA中心副執行長李淳認為，考量RCEP的結構、國際政經局勢後，「對台灣有影響，但這個影響沒有想像那麼大」。

李淳解釋，東協10國與中日韓紐澳之間已有實施生效的FTA，以及正在談判中的FTA，因此RCEP只是在既有基礎上「升級」，而且台灣出口至RCEP國家約7成金額的產品免關稅，影響相對有限。

李淳形容，以100分來說，衝擊可能只有25分，政府以及產業界應該思考的是，如何進一步處理這25分的影響，最好是降到只有2、3分。

「RCEP真正需要立即關注的議題，反而是台灣在中日韓這些主要競爭對手間的勢力消長」，李淳指出，東協與中國、韓國及日本的雙邊FTA於2005年、2007年與2008年陸續實施，產業界早有準備。

他指出，關注重點應放在原本沒有簽定FTA的中日、日韓，當RCEP生效後，台灣在中國市場將面臨來自日本新的競爭壓力，在日本市場也會面臨來自中國、韓國的新競爭壓力。

若從產業面來看，根據資料，台灣出口至RCEP經濟體約70%免關稅，範圍涵括資通訊產業為主的產品，其餘30%則需要關稅，多為機械、紡織、金屬、化學品、塑化品等。

台經院研究九所所長譚瑾瑜指出，資通訊產業受惠於資訊科技協定（ITA），得以零關稅、暢通無阻，但中日韓以及東協勢必會因為簽署了RCEP，形成更為緊密的關係，台灣優勢產業要如何維繫競爭力，傳統產業又如何拓銷國際市場，將是後續應思考的課題。

經濟部官員則說，傳統產業面臨重重關稅障礙，為了強化台灣在國際上的競爭力，避免產品難以跟他國競爭，政府不斷爭取加入國際組織，同時協助廠商拓銷，找尋突破口。

此外，經濟部持續輔導廠商進行數位轉型及跨域整合，例如塑化產品和電子產品相結合，提高商品的差異性及附加價值，開拓出另外一塊市場，就能避免出口到他國時遭遇低價流血戰。

就紡織業而言，多數廠商早已進行海外布局，順應東協市場情勢而進行海外布局，在亞太15國簽署RCEP後，所面臨的衝擊預估較小。

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽署，台灣出口至RCEP國家約7成金額的產品免關稅，影響相對有限。（中華經濟研究院提供）

●美中兩強對峙 意外成為台灣突圍契機

「CPTPP不是完美，但是是很重要的替代選項」，李淳直言，雖然台灣可以繼續爭取加入RCEP，但可想見，若想加入中國占有主導地位的RCEP，很可能必須做出政治承諾；當前社會氛圍並不支持，就算做了，也未必能如願。

相較之下，CPTPP可以處理日本、馬來西亞、越南市場的問題，南韓也一度傳出想要加入；李淳認為，若台灣能夠加入CPTPP，能夠有效抵銷不少RCEP帶來的衝擊。

雖然美國總統川普2017年1月上任後，宣布退出跨太平洋夥伴協定（TPP），不過在日本主導之下，TPP以CPTPP的型態重生，並於2018年底生效。

譚瑾瑜分析，RCEP生效實施，不只加劇與CPTPP的競合態勢，也會強化中國在東亞的影響力；而在美國總統大選勝出的民主黨候選人拜登，雖然被認為作風相對溫和，市場普遍預期，美中競逐關係不會改變。

譚瑾瑜認為，拜登曾任前美國總統歐巴馬的副手、嫻熟TPP事務，料將延續歐巴馬做法，即藉由多邊方式進入亞太區域經濟整合；也就是說，美國重回CPTPP的可能性頗高。

「拜登跟川普作風可能有差，但同樣會希望降低對中國依賴」，李淳進一步指出，拜登所提出政見已經表明要重建美國供應鏈，而美國追求的供應鏈夥伴不再只看關稅，更強調是否可信任，「5G乾淨網路」就是最佳例子。

李淳表示，在美中貿易戰、疫情發生之前，全世界透過簽署協定、區域經濟組織建立夥伴關係，台灣因而陷入邊緣化危機；如今全球局勢改變，轉而注重是否可信賴、是不是市場經濟等，有無簽署法律文件、自貿協定反而不是關鍵。

除了美中對立延續，疫情爆發後，產業發展也納入國安思維，「去中化」趨勢更為盛行；美國正建立可信賴夥伴聯盟，部分歐洲國家也跟進5G網路禁用華為中興通訊設備的做法。

「這是第二個可能抵銷RCEP帶來衝擊」，李淳認為，扣除關稅因素後，RCEP對台灣影響可能是25分，台灣可以積極爭取加入CPTPP，把影響降至15分，接著靠全球新的供應鏈轉移趨勢，在當中找到台灣的成長機會，把分數減少到剩下2、3分。