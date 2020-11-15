疫情居家商機 訂單旺到明年Q2

美國新冠肺炎疫情煞不住，義大利醫療體系也快崩潰，國內投信業者指出，居家隔離商機再起，目前產業供需緊俏，不論科技、傳產訂單均相當強勁，能見度到明年第2季，尤其零組件供需仍非常吃緊，台股多頭頭仰望1萬3500點。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，近來歐美重新啟動封城與居家隔離，居家隔離的商機持續延燒，筆電、網通、伺服器與電商等需求量大增，看好科技產業的趨勢不變；另外，美國新冠疫情疫苗研發陸續傳出好消息，故市場推估解封後油價可望墊高，塑化類股有跌深補漲機會，車用零組件、電動車等也可留意。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安陵表示，歐美科技、傳產訂單增加，一方面來自終端市場需求，二方面來自於廠商維持較高庫存水位；台股後市可望持續受惠去美化，加上台灣經濟穩健回升、明年企業獲利有望為持2位數的續強表現，有資金動能挹注等支撐，指數可望再創新高。

台股上周五在電子股帶動下呈開低走高，終場小漲51點，收在1萬3273點，續創收盤新高，周線連二紅，成交量為1810億元。周書玄分析，台股漲勢受惠於美國選後利多消息，加上疫苗研發進度加持，美股持續墊高，台股受到激勵再創歷史新高。

（中國時報 洪凱音）