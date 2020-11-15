10月驚奇後是11月危機？美國4困境難解

在10月驚奇後，美國大選爭議難解，儘管多數媒體都認為民主黨候選人、前副總統拜登(Joe Biden)已以選舉人票306比232優勢勝出，現任總統川普(Donald Trump)始終拒絕認輸，美國恐將在11月繼續面臨政治、疫情、經濟、外交4方面困境，而這些困境大部分由川普造成。

10月驚奇(October Surprise)是美國政治術語，因為每個閏年11月第1個周一過後的周二是選舉日，朝野常會有爆炸性新聞。今年也不例外，川普除屢次打臺灣牌到已經出現雙方恢復邦交議題，他本人確診新冠病毒，拜登次子杭特(Hunter)各種真假難辨醜聞也屢次驚嚇選民。由於各種金融商品結算與交割，9、10月通常也是股市最動盪時間，也適用此說法，例如今年10月美股就經歷3月股災以來最大跌幅和漲幅。

11月危機則是不曾存在的概念。即使2000年大選小布希(George Walker Bush)與高爾(Al Gore)就佛羅里達州選票與計票爭端持續到12月，甚至締造史上至今唯一大選勝負由最高法院介入紀錄，都沒有對政治體制與慣例、經濟造成如此大衝擊，更何況今年還有百年一遇的疫情。

政治上的危機主要來自於川普對選舉公平性的指控，以及至今拒絕有序交接。川普對選舉公平性的指控至今仍無證據，徒然使其超過7000萬支持者加深對現有體制質疑，讓世界加深對因疫情出現危機的民主政治懷疑。

一如川普今年最受多數美國人肯定的政績，也就是對大陸企業華為、WeChat、TikTok等發出的連串禁令，川普訴訟所有指控都沒有附上證據的習慣，因此法律戰節節敗退也可以預期。有法學教授形容：「如果你提訟又不附證據，那只是條要付高價律師費的推特。」

未拒絕交接倒是有法源依據，因為聯邦法律規定，只有總務署(General Services Administration)確認選舉結果，才能正式啟動交接。不過慣例上大部分現任總統都會在媒體確認結果明朗後就開始釋出情報，或允許即將繼任總統接觸政府部門並獲得情資，例如歐巴馬(Barack Obama)4年前在美聯社確定川普勝選隔天就開始給他接觸機密資料權限。

但川普不但未給拜登同樣權限，甚至連國外賀電都攔阻，他本周所簽禁止美國法人或民眾投資31家被認定與中國軍方有關企業行政命令，生效日是下個法定任期生效日前9天。用推特發文炒掉國防部長，司法部長破例允許各州檢察機關在各州政府宣布初步結果前就調查是否有選舉舞弊，也都令人驚駭。

川普除了質疑大選和拒絕交接以外，沒有關注其他領域，加深其他各方面危機。美國11月疫情已經超過春季高峰，自9日後每天都在更新單日確診紀錄，CDC(疾病管制與預防中心)預估至12月因新冠病毒死亡人數將達26萬至28.2萬，累計1200萬例確診也存在可能。川普在選舉日當天集會貢獻了至少雙位數確診病例，而16個共和黨執政州都表明不會配合拜登的強制戴口罩計畫。

經濟上危機與政治、疫情相關。12日公布的初次申請失業救濟金人數較上次公布下降約4萬人，似乎顯示美國經濟好轉，但已有不少投資銀行警告基本面並不如初領、續領失業救濟金人數那麼樂觀，而疫情嚴峻已經迫使各州考慮重啟封鎖措施，或規勸民眾放棄感恩節計畫，可能進一步減少消費。川普在這方面唯一所做的，就是宣示不會啟動全國性封鎖措施。

外交上的危機主要展現在經濟層面，但也來自政治。美國與歐盟關係在川普任內迅速惡化，特別是民航巨頭波音、空中巴士分別受美國、歐盟補貼爭議，WTO(世界貿易組織)去年裁定美國可向歐盟75億美元額度產品徵稅，今年10月批准歐盟對美國40億美元額度產品徵稅，德國原有意提議暫緩開徵展現善意，但美國大選的不確定性使其他歐盟成員仍決定如期開徵。

今天(14日)簽署的RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership，區域全面經濟夥伴協定)對美國也會是一大壓力，該協定包含ASEAN(東南亞國協)10國與中國大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭等15國，涵蓋全球近5成人口、3成GDP、3成貿易額，而最能在人口、經濟總量平衡RCEP往大陸傾斜的印度，卻因響應川普、抵制此一被認為由大陸主導計畫於去年已退出，美國在東亞、東南亞、南太平洋影響力勢必會受衝擊。

(中時新聞網 王毓健)

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