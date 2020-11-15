疫情促成 今年再生能源新增發電量估創新高

國際能源總署（IEA）表示，新冠病毒疫情讓全球能源使用放緩，石油、天然氣等產業深受打擊，但再生能源卻仍逆勢增長，預估今年全球再生能源新增發電量將創歷史新高，到了2025年綠能成為全球最大的電力來源。

根據IEA日前公布的《2020再生能源》報告，在中、美帶動下，今年全球新增再生能源發電量料將上看將近200GW（gigawatt）的新高紀錄，約占整體新增發電的90％，僅10％來自天然氣與燃煤。

IEA執行董事畢洛（Fatih Birol）表示：「其他燃料產業因疫情而陷入困境之際，再生能源卻持續擴張，展現旺盛的成長力。」他提及，再生能源的恢復力與樂觀前景，帶動投資人對該領域的強烈興趣。

報告中提及，2020年1到10月期間，再生能源設備商和電力開發商類股表現超越大盤指數與整體能源業。自2019年12月以來，太陽能業者股價上翻逾一倍。

2020年新架設的再生能源以風力、水力與太陽能發電為主。由於開發商趕在補助到期前積極裝設，帶動風力、太陽能新增發電量在美國與中國成長30％。

IEA預期，2025年綠能將取代燃煤成為全球最大的電力來源，一改過去半世紀煤主導能源供應的地位，屆時再生能源將貢獻全球三分之一的電力。

報告指出，明年再生能源新增發電量應會再創新高，而印度與歐盟將是強勁增長的主要動能。

過去曾是主要燃煤發電的經濟大國如德國、日本，如今皆已大幅降低對煤的依賴。不過開發中國家仍然仰賴煤發電。

再生能源被視作減少碳排放的關鍵，促使許多國家加速部署風力、太陽能等綠能。美國總統當選人拜登提出2035年達到無碳發電、2050年整體經濟零排放的政見，不過要達到這些目標，仍需國會的支持。