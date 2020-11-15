拜登的能源政策 衝擊油管計畫

美國總統當選人拜登承諾逐步擺脫石油，可能威脅多項油管計畫的未來，例如延宕多時的美加Keystone XL輸油管，以及Dakota Access輸油管計畫等。

阻擋油管興建，讓石油運送的難度提升，而且成本更高，是拜登加速美國擁抱潔淨能源的方法之一。其他需要國會批准的計畫可能更難執行，除非民主黨拿下參議院。

拜登在競選時期表示，他將撤銷橫跨美加邊境的Keystone XL輸油管計畫許可，此舉可能意味著終止美加油管計畫。這條價值80億美元的油管可將加拿大的石油運送至美國中西部。

拜登雖然沒有公開反對Dakota Access輸油管，但參議員暨副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）與其他數十位國會議員，在2020年初聯合支持關閉該油管。長度1,200英里、由北達科達州延伸至伊利諾州的Dakota Access油管，自2017年便開始運作。

北美原住民、環保人士與地主擔心環境遭到破壞，長期反對油管興建。

Keystone XL油管因為法律和許可延宕，計畫提出10多年來仍未開始運作，該油管的前景在拜登贏得大選後格外黯淡。拜登可以單方面廢除美國總統川普2019年批准的Keystone XL油管。

Keystone XL是擴充現有油管的計畫，將加拿大的石油運送至美國內布拉斯加州，需要美國主管機關批准油管橫越邊境。這條油管由加國泛加拿大公司（TransCanada）興建，資金來源包括加國亞伯達省政府。

加拿大總理杜魯道在拜登贏得美國總統大選後數日，曾與他討論Keystone XL計畫。依據通話內容顯示，杜魯道表示希望與美國下屆內閣討論「重要議題」，例如能源合作與Keystone XL油管。

杜魯道長久以來支持Keystone XL計畫，認為該油管是輸出加拿大石油的重要管道。