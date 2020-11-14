下台恐官司纏身 川普忙找後路

一旦川普確定敗選離開白宮，少了總統特權的保護傘，指向他詐欺、逃稅、性侵等官司訴訟恐接踵而來。CNN新聞報導，川普在白宮所剩不多的日子，最優先事務將是行使總統特赦的權力，好讓他的幕僚、家人、甚至他自己免於牢獄之災。

CNN新聞引述前白宮助理報導，川普自2017年起便詢問他能否特赦自己以及他的家人。不過，特赦只涵蓋聯邦罪嫌，而無法保護他在川普集團所涉及的調查。

川普曾在2018年6月發表推文指出，他具有「絕對權力」可以特赦他自己。美國史上從未有過總統特赦自己的前例，法律專家對於此舉是否符合憲法亦看法分歧。

川普若明年1月任期屆滿下台，就不再享有總統職權賦予的司法保護，也沒有白宮律師團替他辯護。曾負責「通俄門」調查的前美國司法部特別檢察官穆勒（Robert Mueller）解釋，川普當年雖被控妨礙司法，礙於他總統身分沒有起訴。

前聯邦檢察官、現為杜克大學法學院教授葛瑞芬（Lisa Kern Griffin）指出，川普恐有重大民刑事官司纏身。不過她也提到，刑事起訴一名前總統的機率不高。

川普當上總統前經營的川普集團（Trump Organization），被控涉及詐欺和財務不當行為，法庭文件顯示，民主黨籍的曼哈頓地區檢察官萬斯（Cy Vance Jr.）已進行調查。

川普在2016年競選總統期間捲入桃色糾紛，他的前私人律師柯恩（Michael Cohen）被爆給2名女性封口費，要她們對與川普發生婚外情噤聲。聯邦檢察官曾對此展開調查，柯恩因逃稅及違反競選財務法認罪，他供出是川普指示他付封口費。

地方檢察官辦公室向川普發出傳票，要索討他長達8年的納稅資料及眾多財務文件。川普企圖阻止傳票，指稱現任總統對刑事調查有絕對豁免權。但曼哈頓聯邦法院今年8月駁回川普聲請，裁定他不得阻撓檢察官發傳票，意味他必須乖乖交出納稅資料。