拜登穩當選 美股同賀

美國媒體最新計票結果顯示，川普贏得北卡羅來納州，選舉人票來到232張，拜登（Joe Biden）則奪下喬治亞州，選舉人票增至306張，鐵定當選美國總統。不過，川普仍未正式承認敗選，只說「到時候」就會知道誰是白宮主人。

值得注意的是，大選結果愈來愈清楚之際，13日美國股市在資金簇擁下持續走高，三大指數皆漲逾1％，標普500指數並且締造收盤歷史新高。

7日美國媒體宣告拜登贏得大選之際，川普正在維吉尼亞州打小白球。之後便一直窩在白宮，直到11日退伍軍人日才短暫露臉10分鐘，但未發表談話。13日在白宮玫瑰園，川普首度在選後發表正式談話，卻是誇耀自己的團隊防疫有功，宣稱2021年4月美國將可全民施打新冠疫苗。

他接著說，他的政府不會實施封鎖措施，可是，「誰知道下個政府會怎樣？我猜到時候就知道了。」意下之味似乎暗示他或許會離開白宮。

根據美國媒體，拜登可望獲得306張選舉人票，正好就是2016年川普打敗民主黨的希拉蕊．柯林頓、當選美國總統的票數。當時，川普宣稱那是「壓倒性」勝利。

至於美股，標普500指數13日收漲1.4％，來到3,585.15點的收盤歷史新高。道瓊工業指數大漲近400點，幅度為1.4％，報29,479.81點。那斯達克綜合指數揚升1％，收報11,829.29點。

全周來看，道瓊工業指數累計4.1％，標普500指數累漲2.16％。科技股因類股輪動而下跌，那斯達克綜合指數全周跌0.6％。

根據美國銀行統計，輝瑞新冠疫苗發威之賜，最近一周累計445億美元湧進美股，刷新單周紀錄，其中387億美元流入ETF，57億美元流入共同基金。

在商品市場，投資者的樂觀情緒消退，加上美國確診人數持續升高，避險情緒推動金價13日重拾升勢，國際油價則大幅回落約2％。

紐約期油13日收盤跌2.4％，每桶報40.12美元。倫敦布蘭特期油收跌1.7％，每桶報42.78美元。紐約期金收報上漲0.8％，每盎斯1,888.2美元。

不過，主要受到周初輝瑞藥廠新冠疫苗測試結果佳的樂觀情緒影響，國際油價連續第二周上揚，紐約與倫敦原油累計升逾8％。而金價走勢正好相反，累計跌3.4％，是9月下旬以來最大單周跌幅。