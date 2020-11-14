股神未趁危機出手 華爾街大咖嘆看走眼

美股曾在今年三月因疫情慘崩後反彈，但「股神」巴菲特（Warren Buffett）的控股公司「波克夏海瑟威」（Berkshire Hathaway）卻未危機入市，華爾街知名對沖基金經理、富豪避險基金操盤手艾克曼（Bill Ackman）日前便透露，他因此在波克夏蒙受的巨大損失，「可能比世上任何人都多」。

綜合外媒報導，艾克曼是 Pershing Square 資產管理公司執行長兼經理人，曾被譽為「幼幼版巴菲特」(Baby Buffett)。艾克曼去年第二季買進波克夏股票，今年春季疫情開始肆虐時，增持波克夏股份，至三月底時已持有550萬股，當時相當於10億美元，幾乎佔該公司投資組合規模的十分之一。但是到了 五月下旬，艾克曼已將10億美元持股全部脫手。

報導指出，艾克曼在本周的一場網路演說中表示，「我們本來預期，巴菲特會趁著股市大跌時大舉進入市場，但讓我們很驚訝的是，他沒有這樣做」，他說，「我們在波克夏的損失，可能比世上任何人都還要多」。

後來，艾克曼在五月時拋售全部的波克夏持股，損失約10%；對此，艾克曼與他的團隊當時表示，鑒於他們的對沖基金規模比波克夏要小得多，能比波克夏進行更靈活的投資，必須手握現金，在有逢低進場的機會的時候出手。

同時，巴菲特在五月股東會證實，波克夏為了專注度過疫情衝擊，因此未進行任何大規模交易，但在這段期間之內，出清美國四大航空股、減持富國銀在內好幾檔金融股，在第二季淨拋售了128億美元的持股，到了第三季時，又進行了190億美元多筆交易的投資，包含買進 Dominion Energy 和 Scripps、增持美銀股票、入股日本五大商社。

（中時新聞網 葉明芳）