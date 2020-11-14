防疫還是顧經濟？日本政府推振興方案陷兩難

日本政府推動的振興方案，隨著2019冠狀病毒疾病確診數增加陷入困境；若以防疫優先取消振興方案，可能衝擊經濟復甦。部分專家認為日本正迎接第3波疫情，政府面臨困難抉擇。

日本時事通信社報導，首相菅義偉13日對是否修正振興方案及公布中央級「緊急事態宣言」時說，專家認為現階段還不到那樣的狀態。這說明了日本政府對採取大幅限制社會經濟活動的措施，未改一貫審慎立場。

包括Go To Travel（去旅行）在內的各種Go To Campaign振興方案，是菅義偉過去擔任內閣官房長官時就一直很關注的政策。

菅義偉7日出席自己選區橫濱市舉辦的一場會議，他說Go To Campaign可以幫助旅遊、餐飲、演唱會、商店街等活動，認為這項振興方案有一定效果，只要採取充分防疫措施，「就不會因為人群移動造成感染擴散」。

Go To Travel從今年7月上路，原本排除疫情較為嚴重的東京都，過了一陣子才把東京都納入適用範圍，地方觀光業者等人士都期待能帶動觀光客回流；如果日本政府現在喊停，必然會引發一定程度混亂，政府當然是希望盡可能維持這項振興措施。

就在這個時候，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）將於明天訪日，如果日本在這個時間點採取嚴厲防疫措施，有可能讓巴赫對主辦明年東京奧運與帕運的日本留下負面印象。日本政府高層官員因而斷言，「振興方案不會取消」。

不過，如果要繼續推動振興方案，勢必隱含2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情進一步擴大的風險。

日本全境13日新增確診病例數創疫情爆發以來單日新高紀錄，在大阪府與長野縣等地同樣出現當地新高紀錄，日本醫師會會長中川俊男說，目前狀況可以被視為第3波疫情。

日本知名觀光地、北海道離島利尻島的餐飲店，出現北海道離島首件群聚感染等疫情，有可能是因為大量人潮移動所造成的疫情擴散。

在疫情升溫的情況下，日本政府防疫對策本部會議這一週僅開了一次，也沒有舉行首相記者會。日本政府分科委員會會長尾身茂說，如果認為目前疫情已達確診病例快速增加的第3級時，就應該停止振興方案。