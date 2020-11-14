韓新創公司推垂直軸風電塔 卻被專家吐槽1點

一般人熟知的風力發電機都是水平軸三葉片機，韓國新創公司Odin Energy近期宣稱垂直軸風電機技術已有突破，研發出最高可達12層樓垂直軸風電塔，可設置在都會區或人口密集區域，但歐美專家指出，垂直軸風機發電根本沒有成本優勢，毫無競爭力。

水平軸、垂直軸最大差別在於發電機轉軸與風向是平行或垂直，舉例而言，若說水平軸風機像電扇，垂直軸風機大概像是理髮店門口的滾筒燈。垂直軸風機優點是不須對準風向就可運作，所以不用調整葉片，對地形、風向要求也不高，而且低噪音、不用設在野生動物棲地，對於生態破壞程度可能較小，不過缺點是發電量也遠低於水平軸風機。

Odin Energy的垂直軸風電塔設計是每層有風扇，風扇外圍上加速引導氣流進入的導風罩，但仍使用往復式發電模組。研發團隊表示新設計大幅提高單位發電量，而且由於風速和樓層成正比提高，發電量可達限有垂直軸風機4倍。該公司共同創辦人兼副總裁宋洙允(音譯)評估，新設計風能塔10層造價約140萬美元，平均每度電成本是90美元。

據獨立跨國投資銀行Lizard在10月發布最新調查報告，現有陸上風電、即水平軸風機發電成本每度是26至54美元，因此Odin Energy新設計當然對垂直軸風機是突破，但在商用上尚無顯著價值。

全球能源與礦業研究專業公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)資深分析師蓋洛德(Brian Gaylord)表示，風電市場已經習慣使用水平軸三葉式風機，主流就是三葉片、上風式(風迎面吹向風片)、齒輪傳動的渦輪機，是最有成本競爭力的模式。他還說，韓國已經發展出許多垂直軸風機技術，但「沒有任何一個真正受到市場青睞。」

Odin Energy建造風塔計畫也承認成本上完全不是現有水平軸風機對手，但以10層發電塔為例，若蓋成12層建物而將1、2樓用來做電動車充電站或出租店面，就可抵消部分成本，批量模組化生產也可以降低支出，他們預期這項技術可以吸引都會地產開發商、建設分散式發電網的公司。

不過蓋洛德也不認同這些論述，他說：「提高垂直軸風機效率的主張可能是正確的，但是並不重要。因為遊戲名稱其實是電力成本，特別是在分散式發電這領域。我認為這是為什麼ＰＶ(太陽能光電)為什麼比風電更能宰制市場的原因。」

（中時新聞網 王毓健）