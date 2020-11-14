替川普打官司遭罵翻 王牌律師事務所不幹了

美國大選結果大局已定後，總統川普即使力挽狂瀾打選舉訴訟戰但失利連連，不僅在3個關鍵州接連連失利，代表川普個人或競選團隊的律師事務所「莫里斯與亞瑟事務所」也因替其打官司而遭批評，最後向法院提出解除委任關係，並稱「如果他們退出的話，對原告川普競選團隊最好」。

據美聯社報導，雖然賓州法官12日裁定，10日至12日收到的延期選票不能計算在有效票內，有利川普陣營；不過，川普陣營的選舉訴訟仍然節節敗退，如在賓州提出超過15起法律訴訟案，但都無法明確指出有大規模舞弊的證據。

在拜登領先14萬票的密西根州，川普陣營聲稱底特律出現舞弊、處理不在籍選票時未正當計票的指控也遭法官駁回；另外在亞利桑那州，川普陣營試圖要求在鳳凰城檢查選票，但川普陣營的律師也坦承這批選票數量很少，不會改變選舉結果，最後仍遭法官駁回此案。

路透社也指出，替川普打官司而遭民主黨與反川團體「林肯計畫」（The Lincoln Project）批評的律師事務所「莫里斯與亞瑟事務所」（Porter Wright Morris & Arthur）也退出川普陣營在賓州的訴訟委任，並聲明表示「為了不造成客戶利益負面影響，未來對此訴訟案沒有評論；總統的團隊將不再受阻，有其他堅若磐石的律師團隊確保自由與公平的選舉」。

（中時新聞網 馮英志）

川普陣營節節敗退 關鍵州提訴訟遭法官駁回

美國共和黨向多州法院提出有關總統選舉的訴訟，今天在3個關鍵州接連遭逢挫折；同時，一家律師事務所因替總統川普競選陣營打官司而飽受抨擊，已退出在賓州的一起重要訴訟。

川普所屬的共和黨先前訴請聯邦上訴法院擋下賓州約9,300張於投票日之後才送達計票處的郵寄選票，但遭駁回，此後，共和黨就在法律戰場上節節敗退。

法官表示，美國在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間面臨「大規模干擾」和「前所未有的挑戰」，因此維持延長3天接收郵寄選票的決定。

美聯社報導，美國首席巡迴法官史密斯（D. Brooks Smith）說，合議庭銘記「我們民主進程中無可爭議的論點：每一名公民合法投下的選票都必須計入」。

這項裁定涉及賓州最高法院基於疫情和郵政服務延誤疑慮所做的決定，即11月3日投票日之後3天內送達的郵寄選票都算有效。

共和黨要求聯邦最高法院重新審視這件案子。但晚到的選票數量並不足以改變賓州的計票結果，也就是民主黨籍總統當選人拜登領先的局面。賓州總共約有680萬票，拜登比川普多拿約6萬票。

川普的競選陣營與共和黨代理人在賓州提出超過15起法律異議，試圖拿下賓州的20張選舉人票，但到目前為止都沒提供任何大規模選舉舞弊的證據。

費城一名法官今晚拒絕認定約8,300張郵寄選票無效，他在其中並未發現舞弊證據。川普陣營在其他關鍵州也提出類似訴訟，但沒提什麼證據。

在密西根州，一名法官今天拒絕阻止底特律地區的選舉結果獲得認證，駁回一些聲稱底特律出現舞弊、處理不在籍選票時未正當計票的指控。這是第3度有法官拒絕干預一州計票程序，而拜登在密西根州領先川普約14萬票。

在亞利桑那州，川普陣營也提出訴訟，試圖在鳳凰城（Phoenix）檢查選票，但川普陣營的律師承認這批選票數量很少，不會改變選舉結果，之後法官也駁回此案。

川普陣營還企圖延後亞利桑那州馬里柯帕郡（Maricopa County）認證選舉結果的時間，主張應先檢查那些圈選候選人過多的選票。

此外，大型律師事務所「莫里斯與亞瑟」（Porter Wright Morris & Arthur）因幫川普陣營打官司而遭批評，已退出一起意欲阻止賓州官員認證選舉結果的訴訟。

（中央社）