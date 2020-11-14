高通獲美政府允准 可出貨4G晶片給華為

美國半導體業者高通公司（Qualcomm Inc）今天獲得美國政府的許可，得以販售4G手機晶片給中國的華為技術有限公司，不受美國對華為實施的貿易限制措施束縛。

高通公司發言人告訴路透社：「我們已取得（出售）部分產品的許可，包括一些4G產品。」

美國的貿易限制措施自今年9月生效，高通及其他所有美國半導體企業都被迫中止出貨給華為。

高通發言人不願說明可以出售哪些特定4G產品給華為，但表示是與行動裝置相關的產品。這名發言人還說，高通同時也申請了其他許可證，尚待美國商務部批准。

高通是全球最大手機晶片供應商，而對高通來說，華為過去只是個相對較小的晶片買家。華為在自家旗艦款手機內採用自主設計的晶片，在較低價的型號才使用高通的晶片。

今年9月，美國政府對華為實施貿易限制，華為無法取得晶片設計軟體及製造工具，自主研發晶片的潛力因而受阻。

業界分析師認為，華為在禁令生效前採購的晶片存貨，可能於明年初告罄，這將嚴重危及華為的智慧型手機生意。

桑福德伯恩斯坦研究公司（Sanford Bernstein Research）分析師瑞斯岡（Stacy Rasgon）說，高通即使獲得出貨許可，影響可能也很有限，因為這項許可只涵蓋4G晶片，而消費者已轉向更新的5G裝置，目前也還不清楚美國官員是否會准許高通出售5G智慧型手機晶片給華為。

華為的代表及美國商務部都尚未回覆記者詢問。

美光科技公司（Micron Technology Inc.）等其他美國企業也已被禁止向華為出貨，這些企業均表示已申請許可。英特爾公司（Intel Corp）則稱已有出貨給華為的許可。