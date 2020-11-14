川普選前造勢闖禍?美特情局遭新冠病毒攻陷

美國媒體今天報導，負責護衛總統川普、總統當選人拜登及白宮的美國特勤局（US Secret Service）正遭逢新型冠狀病毒疫情打擊。

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post）消息，超過130名特勤局探員因接觸到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者，不是被傳染、就是正在隔離。

眾多探員先前隨同川普前往各地競選造勢大會，許多官員和多數群眾在這些場合都沒戴口罩。

此外，川普過去3週在白宮舉辦數場活動，包括11月3日選舉之夜派對，出席人士大多也沒戴口罩。之後，一些官員通報確診感染新型冠狀病毒，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）也在其列。

「紐約時報」（The New York Times）報導，近幾週，至少30名著制服的特勤局官員接受病毒採檢呈陽性反應，且這波疫情持續蔓延，約60人獲通知須隔離。

自疫情席捲美國以來，特勤局已數度爆發感染潮，這只是最近的一波。

今年6月，川普在奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）辦完造勢大會後，數名特勤局探員被迫自主隔離。同樣的狀況於7月在佛羅里達州坦帕（Tampa）一場演說之後重演，當時也有數人的病毒採檢結果呈陽性反應。

特勤局在馬里蘭州（Maryland）的培訓學院也有疫情。

法新社報導，特勤局約有7000名僱員，包含著制服的探員，負責守衛白宮及總統出席的場合；還有傳說中身穿西裝做普通人打扮的貼身隨扈，負責保護總統、副總統、總統當選人等重要人物，必要時會挺身「擋子彈」。

媒體就前述報導內容向特勤局提問，發言人麥克暮瑞（Julie McMurray）說，「基於隱私和作業安全理由」，不會透露任何有關探員染疫的細節。

她僅表示：「我們整體人力的健康安全至關重要。我們不斷在評估疫情期間行動的必要條件，並確保我們隨時準備好、有充沛人力去執行重要的綜合保衛及調查任務，這兩項任務均未受疫情影響而鬆懈。」