誰說要走人？川普政府2022年預算照樣編

即使美國總統大選結果逐漸明朗，民主黨候選人拜登幾乎可謂明年可入主白宮，總統川普仍堅持不認輸，不僅無意交接，具《華盛頓郵報》引述匿名知情人士表示，白宮預算辦公室也指示聯邦機構繼續編列川普政府2022年財政預算，令拜登團隊一整個傻眼。

報導指出，川普這項決定，令不少拜登團隊火大且傻眼。拜登只要明年1月20日宣誓就職後，將會由拜登政府編列2022年預算並交付國會審理。但即使明年2月白宮須向國會遞交財政年度預算時，川普已不再主掌白宮，但川普政府堅持編列2022年預算的行為，正如同川普與其他白宮高階官員拒絕大選結果。而白宮也早在9日時指示資深官員不要與拜登交接團隊合作，但此舉也可能引爆法律戰。

報導稱，對於2022年白宮預算是否已在編列，白宮發言人表示「當然」。一名白宮官員透露，目前白宮預算局（OMB）局長伏特（Russell Vought）也對政權轉移充滿敵意。2018年從代理部長真除的伏特，外界一向公認他對川普忠誠。

另外，經常附和川普發言的對陸鷹派白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）向福斯財經新聞網（Fox Business Network）表示，「白宮在川普將有第2任期假設下，正在進行規劃」。

不過，報導引述一名官員說，「川普政府假裝什麼都沒發生。我們都假設當前一切照常，雖然我們都知道早會走人」。

（中時新聞網 馮英志）