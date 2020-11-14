疫苗喜訊助攻 美股標普500攻上歷史新高點

美股今天收紅，道瓊指數漲近400點，標普500指數攻上歷史新高點。2019冠狀病毒疾病疫苗問世在望，疫情爆發後飽受打擊的股票本週強勢翻身，科技股表現相形失色。

美股開高走高，尾盤買氣加溫，道瓊工業指數終場勁揚399.64點，漲幅1.37%，收在29479.81點。標準普爾500指數猛漲48.14點，漲幅1.36%，收在3585.15點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲119.7點，漲幅1.02%，收在11829.29點。

標普500指數創歷史收盤新高，改寫9月2日締造的紀錄。追蹤小型股走勢的羅素2000指數勁揚2.08%，收在1744.04點，2018年8月以來首度創歷史新高。

標普500指數11大類股全面收紅，與景氣連動密切的能源、工業股分別上漲3.8%、2.2%。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發後慘跌的股票持續反彈。郵輪業翹楚嘉年華（Carnival）股價大漲7.2%，達美航空（Delta Air Lines）與波音（Boeing）分別上漲6.1%、5.9%；迪士尼（Walt Disney）在影音串流事業支撐下，股價上漲2.1%。

科技權值股表現相對遜色。蘋果公司（Apple）股價小漲0.04%，亞馬遜（Amazon.com）與臉書（Facebook）漲幅在0.6%左右，收復本週稍早部分失土。

居家防疫刺激網路設備需求，思科系統（Cisco Systems）公布季報優於市場預期，股價大漲7.1%，為表現最耀眼的科技股之一。

本週美股盤勢出現重大變化，關鍵是美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技夥伴BioNTech於9日宣布，聯手研發的2019冠狀病毒疾病疫苗第3期臨床試驗初步分析顯示預防效果超過90%。這項消息在歐美疫情嚴峻時帶來一絲曙光。

道瓊指數當天飆漲834點，創5個月來最佳表現。投資人積極為疫後時代布局，資金從夏季漲勢威猛的科技股轉進有望獲益於經濟復甦的股票。

科技股由盛轉衰反映在3大指數週線。道瓊指數與標普500指數週線連2紅，本週分別上漲4.1%、2.2%；那斯達克指數週線下挫0.6%，4週來第3度收黑。

過去幾天，這波資金輪動帶動的漲勢稍微熄火，凸顯全美2019冠狀病毒疾病疫情持續惡化、疫苗不知何時問世，部分投資人選擇保守操作。

美國單日新增確診病例屢創新高，住院人數與日俱增，考驗醫療體系負荷能力。為防止疫情惡化，多地政府再度頒布嚴格防疫措施，紐約州下令餐廳、酒吧每晚最遲10時打烊，芝加哥要求市民盡量待在家、感恩節不要返鄉探親。

美股本週行情顯示看好復甦前景的投資人偏多，但聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）昨天參加一場國際央行事務論壇時警告，疫情未平、經濟前景仍不明朗，「接下來幾個月可能充滿挑戰」。

對疫苗抱持期望 歐股多數漲

儘管歐美感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例激增，但投資人對疫苗抱持期望，歐洲股市今天多數上漲，週線收高。

倫敦FTSE 100指數下跌22.55點或0.36%，收在6316.39點。

法蘭克福DAX 30指數上漲23.77點或0.18%，收在13076.72點。

巴黎CAC 40指數上漲17.59點或0.33%，收在5380.16點。