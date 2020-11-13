民主黨重提紓困 共和黨打槍

美國總統大選大勢底定，民主黨兩院領袖12日疾呼國會應對新一輪紓困案重啟談判，不過參議院共和黨領袖仍以規模過大為由再度打槍，這也導致長達數月的紓困談判繼續陷入僵局。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schmer）12日以一連串疲弱經濟數據為例，表示受到疫情肆虐，美國經濟已漸顯頹勢，急需新一輪紓困案來支撐經濟、並對需要救助的家庭與產業提供奧援。

不過裴洛西在記者會上表示，「很不幸的是共和黨卻決定拒絕接受人民的意願」，「這就像房子已經著火了，他們卻不願灑水救火！」

她與舒默均認為，拜登在這次大選勝出，已強化民主黨的力量。繼國會今年5月表決通過3兆美元紓困計畫後，民主黨打算推出第二輪紓困案的規模至少在2.2兆美元。

然而參議院共和黨領袖麥康納（Mitch McConnell）依舊堅持己見。他對記者說，他傾向共和黨先前提出的5千億美元紓困案，用來解決「其他剩下的問題」。

他說民主黨就紓困規模與共和黨的想法實在落差太大。不過他也承認美國有需要新一輪紓困案，「希望我們能突破僵局」

川普政府一名官員透露，川普現今已把協商的權責留給麥康納與裴洛西自行決定，但迄今沒有跡象顯示兩人將在近期就紓困計畫啟動談判。

裴洛西與舒默日前曾與拜登通過電話，三人「討論在跛鴨階段，國會需要以兩黨為基礎進行合作」來通過新紓困案。

拜登政權交接團隊發布聲明指出，新紓困計畫應包括可用來對抗疫情的資源、為勞工家庭與小型企業紓困、延長失業救濟津貼與對數百萬家庭提供可負擔的健保。