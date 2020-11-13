央行三巨頭：全球經濟四面楚歌

美、歐、英央行總裁12日齊聚歐洲央行舉辦的線上論壇，儘管新冠疫苗研發傳出重大進展，但歐美疫情復燃、確診病例激增之下，三巨頭同聲對全球經濟展望示警。聯準會主席鮑爾強調，疫苗對經濟而言非立即見效的萬靈丹，未來幾個月的復甦仍面臨挑戰。

鮑爾周四指出，輝瑞藥廠實驗中的新冠疫苗有正面發展，中期來看是令人開心的好消息。但他也提醒，美國經濟尚未步上完全復甦軌道，考量到感染病例猛增恐使近來的復甦力道變弱，評估疫苗進展對美國經濟的影響言之尚早，特別是在近期內。

鮑爾強調，疫苗不是救經濟的萬靈丹。隨著新冠疫情加速擴散，「未來數月恐充滿挑戰。」

新冠疫苗喜見重大進展，但鮑爾點出其中仍潛藏不確定性，對疫苗運送的時程和物流流程提出質疑。

鮑爾提及美國經濟反彈既不平均也不完全，他表示，「我們確實看到經濟穩定復甦，但也目擊疫情在美國進一步蔓延這個主要風險。」

鮑爾對疫苗能否提振經濟持保留態度，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）及英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）也同聲附和。

歐央總裁拉加德表示，對於疫苗傳出好消息，她不想得意忘形，畢竟疫苗能不能量產及有效管理，仍被打上問號。

拉加德敦促貨幣與財政決策者持續提供支援，以免全世界在等待疫苗問世的漫長過程中，遭受長期損害。

鮑爾亦一再做過類似的呼籲，要求華府決策者在此非常時期支撐家庭和企業，他敦促國會在財政政策上加把勁。

英央總裁貝利則說，儘管英國央行內部的經濟學家已將對疫苗研發的期待，納入最新經濟預測，但全球疫苗開發尚未全面啟動。

貝利另提到，英國的經濟復甦「非常不平均」，低薪勞工的失業情況尤其嚴重。

疫苗示意圖。圖／新華社

▍救經濟 專家：疫苗不是萬靈丹

雖然美國製藥大廠輝瑞與德國生技公司BioNTech研發的新冠疫苗有效性超過90％，令外界期待疫情很快能獲得控制。不過聯準會（Fed）官員與經濟學家對此樂觀預期卻大潑冷水，警告不要幻想疫苗上市可讓美國經濟立即復甦。

波士頓聯準銀行總裁羅森格蘭（Eric Rosengren）接受媒體訪問指出，雖然疫苗研發傳出捷報，有助盡快遏止疫情，但由於疫苗普及仍需一些時間，預期2021年下半經濟成長才有較明顯增強，這也意味未來六個月美國經濟仍將持續陷入起伏震盪。

他還補充經濟表現仍需繫於貨幣和財政措施的支持，不過美國國會何時推出財政刺激與規模大小迄今還是一大問號。他說：「在美國，財政政策的動向並不明確。」

北方信託（Northern Trust）首席經濟學家坦納本（Carl Tannenbaum）也認為，疫苗並非是解決美國經濟的萬靈丹，隨著美國經濟逐漸失去動能，美國需要大規模的財政刺激來支撐經濟發展。

他說以就業來看，與今年1月相比，美國依舊還有一千萬人失業，這些失業者想回充分就業有一段長路要走，加上目前美國各州與地方政府預算陷入混亂，為撙節支出，相繼裁員與削減服務，這些問題都非僅靠疫苗上市就能解決。

坦納本預估在最樂觀的情況下，輝瑞和BioNTech的疫苗可在年底獲得批准，不過到了2021年，恐怕還是沒有足夠數量供應給全部有需要的人。

瑞銀也持類似看法，該投行董事長韋柏（Axel Weber）警告，不要幻想疫苗能讓經濟很快恢復原狀，他認為要回到疫情爆發前的國內生產總額（GDP），至少需要一年時間，若要接近到原先失業率水平，更還要額外一至兩年時間，這預料將是一段相當長的復甦過程。