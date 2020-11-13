美暫緩實施TikTok禁令 北京回應了

針對如何執行TikTok(抖音海外版)禁令，美國商務部昨日援引10月3名用戶在費城提告的法院判決，宣布暫緩執行原定於11月12日生效的TikTok禁令。對此，中國外交部今回應表示，希望美方切實尊重市場經濟和公平競爭的原則，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。

根據《多維新聞》報導，大陸外交部發言人汪文斌在記者會上回應指出，我們已經多次闡明了大陸在這個問題上的原則立場，我們也注意到有關的法官表示，美國政府自己對TikTok應用對國家安全造成威脅的描述都是假設的，美國政府的有關行動超出了國際緊急經濟權力法對政府的授權。

他並強調，我們一貫反對美國泛化國家安全概念、濫用國家力量無理打壓外國企業的做法，希望美方切實尊重市場經濟和公平競爭的原則，遵守國際經貿規則，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。

報導指出，美國商務部昨宣布，將遵照賓州法院10月30日發出的裁決，暫緩實施TikTok禁令，這顯示商務部立場已出現轉變。原本該禁令將禁止蘋果公司等美國公司在其應用商店中提供TikTok的移動應用，禁止亞馬遜公司和谷歌等公司為TikTok提供網絡託管服務，這些舉措實際上會讓TikTok在美國無法運營。

美國對大陸社交媒體應用的打擊是由特朗普（Donald Trump）政府牽頭的，目前尚不清楚候任總統拜登（Joe Biden）將會如何應對這種情況。美國總統特朗普8月以國家安全疑慮為由，要求字節跳動在11月12日之前出售其在美業務。

隨後，10月30日，賓州法院發出強制令，要求政府暫緩實施11月12日生效的TikTok禁令，美國商務部隨後在11月1日回應，表示政府雖然尊重判決結果，仍強烈捍衛禁令，會尋求方法應對法律判決為禁令帶來的挑戰。如今看來，美國商務部似乎不急著實施禁令。

之前，字節跳動已經在與美國沃爾瑪和甲骨文公司展開談判，準備建立新公司TikTok Global。但是由於前景仍有許多不確定性，字節跳動在11月10日發出聲明表示，公司方面已經要求政府將時限延後30天，原因是持續出現新的要求，目前尚不清楚我們提出的方案有無被接受的可能。

（中時新聞網 葉明芳）