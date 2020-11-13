穆斯克親測新冠檢驗裝置 氣到推文喊太離譜
電動車龍頭穆斯克（Elon Musk）台灣時間今天中午在推特（Twitter）發文稱，他用美國BD（Becton Dickinson）推出的新冠病毒檢測裝置做4次檢測，在機器相同、試劑相同、操作人員相同下，竟出現2次陽性、2次陰性，怒斥「實在太假了（extremely bogus）」。
穆斯克寫到：「有些太假的事發生。我今天做了4次新冠病毒檢測。2次陰性，2次陽性。同一個機器、同樣試劑、同一位護士。這是BD做的快速抗原測試。」該貼文在半小時內累積3.6萬次讚，超過4,500則留言，另有1萬次轉推。
自3月疫情爆發以來，穆斯克對於新冠病毒態度和美國總統川普（Donald Trump）非常相似，他在自己另家以太空運輸為目標的新創公司Space X會議上，曾對員工表示新冠疫情還排不上美國前百大風險，連死於車禍可能性都高於染疫，為新冠恐慌很愚蠢。
據約翰霍普金斯大學（John Hopkins Universary）數據，美國近期疫情已經超越今年春天巔峰，本周就已經2度改寫單日確診新高，周三有多達142,860例，過去7天平均單日確診數也達6位數。美國累計已有約1,060萬例確診，因此病死人數超過24萬人。
（中時新聞網 王毓健）
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