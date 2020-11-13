穆斯克親測新冠檢驗裝置 氣到推文喊太離譜

電動車龍頭穆斯克（Elon Musk）台灣時間今天中午在推特（Twitter）發文稱，他用美國BD（Becton Dickinson）推出的新冠病毒檢測裝置做4次檢測，在機器相同、試劑相同、操作人員相同下，竟出現2次陽性、2次陰性，怒斥「實在太假了（extremely bogus）」。

穆斯克寫到：「有些太假的事發生。我今天做了4次新冠病毒檢測。2次陰性，2次陽性。同一個機器、同樣試劑、同一位護士。這是BD做的快速抗原測試。」該貼文在半小時內累積3.6萬次讚，超過4,500則留言，另有1萬次轉推。

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

自3月疫情爆發以來，穆斯克對於新冠病毒態度和美國總統川普（Donald Trump）非常相似，他在自己另家以太空運輸為目標的新創公司Space X會議上，曾對員工表示新冠疫情還排不上美國前百大風險，連死於車禍可能性都高於染疫，為新冠恐慌很愚蠢。

據約翰霍普金斯大學（John Hopkins Universary）數據，美國近期疫情已經超越今年春天巔峰，本周就已經2度改寫單日確診新高，周三有多達142,860例，過去7天平均單日確診數也達6位數。美國累計已有約1,060萬例確診，因此病死人數超過24萬人。

（中時新聞網 王毓健）

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