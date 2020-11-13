共和黨鷹派唱衰 「它」將讓川普搬出白宮

美國總統川普(Donald Trump)正試圖以法律戰翻盤大選結果，但共和黨最鷹派的法律學者之一、加州大學柏克萊分校韓裔法學教授柳約翰(John Yoo)斷言難以翻盤，並表示憲法會讓川普在明年1月20日中午12時搬出白宮。

柳約翰曾在前總統小布希(George Walker Bush)時期擔任副助理司法部長，並且掌握遠較職稱為高權力，包括批准美軍對反恐戰爭中俘獲的戰俘使用酷刑審訊，還替小布希政府竊聽計畫找到法源依據，頗受爭議。

儘管川普拒絕接受選舉結果，但柳約翰昔日老闆小布希是最早祝賀拜登(Joe Biden)當選的共和黨巨頭之一，他也和小布希有類似看法，「我認為川普完全有權利嘗試和要求各州確認投票結果，這樣也會讓全國都對選舉結果有信心。」

不過柳約翰以過去相似案例認為這些法律戰或重新計票不會改變結果：「選舉系統性舞弊從以往來看都非常難以證明，一般來說重新計票也不會導致票數變化太大。川普靠法律戰翻盤機率大概最多只有10%。因為他不只要推翻1個州的結果，還必須看到喬治亞、亞利桑那、賓夕法尼亞的普選票都有重大變化，這是非常、非常不可能出現的。」

柳約翰認為川普只是困獸猶鬥，他說：「川普當然可以說他不會離開白宮，不承認敗選，但事實上就是依據憲法修正案，他從1月20日中午起就不再是總統。他能在選舉計票上發動法律戰，但沒有理由可以讓他違反憲法。無論怎麼努力，屆時川普都會成為1位普通美國公民。」

（中時新聞網 王毓健）