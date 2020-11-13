中5次樂透獎獲6億 得主被拍下這一幕GG了

美國多州郡樂透安全總監艾迪 （Eddie Tipton），6年內中了2400萬美元（約新台幤6.8億），原來他是利用職務之便，在開獎系統中安裝「控制程式」，提升中獎機率，東窗事發後，被判入監25年。

據《Indy Star》報導，艾迪是美國多州聯銷樂透協會（Multi-State Lottery Association）的安全主管，主要負責抽獎程序的開發編寫及維護，但他自2010年開始在開獎系統中偷偷植入「控制程式」，將中獎機率從500萬分之一提高到200萬分之一，再告訴弟弟與親友到各州購買指定數字的彩券。果然6年內在科羅拉多州、威斯康辛州等5州，贏得5個大獎，獎金總額超過2400萬美元。

不知何原因，艾迪親友團在愛荷華州中的1650萬美元（4.7億）頭獎，一直沒去領，彩券公司察看中獎者資料時，意外在商店的監視器看到艾迪購買樂透，原以為艾迪只是違反樂透協會規定擅自購買彩券，但經追查，赫然發現他擅自修改開獎系統，他「作弊」的事件才曝光。

艾迪在2017年因詐欺罪被判入獄25年，由於他的罪行導致上萬民眾損失投注金，彩券公司必須負責賠償。

（中時新聞網 張國欽）