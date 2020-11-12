南韓與全球藥廠協商 確取疫苗供60%人口

韓國衛生當局12日表示，韓國正與美國輝瑞大藥廠（Pfizer）等全球製藥公司，針對潛在疫苗進行最後協商，試圖確保在今年取得足供國內60%人口施打的疫苗供應。

韓國政府已撥出1720億韓元（1.54億美元），初步採購6000萬劑疫苗，對抗持續已久的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。這場疫情重創亞洲第4大經濟體韓國，打亂境內5200萬人口的日常生活。

輝瑞本週指出，旗下實驗性疫苗預防效果超過90%。這場疫情自去年底在中國首度爆發以來，迄今已奪走全球超過128萬條人命，全球各大藥廠正競相研發控制疫情的疫苗。

韓國衛生當局表示，它們與多家藥廠的協商已取得進展，這些藥廠旗下疫苗正進行第3階段臨床試驗，包括輝瑞、英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）及美國生技製藥業者諾瓦瓦克斯（Novavax）。

韓國疾病管理廳（KDCA）副廳長權埈郁（Kwon Jun-wook）表示：「我們的初期目標將是確保用於國內60%人口的（疫苗）供應量，取得的數量愈多愈好。」

權埈郁提及正在進行的協商，但拒絕透露細節。他指出：「迄今已取得有意義的進展，我們正處於談判最後階段。」

權埈郁指稱，韓國政府已透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）平台，確保約2000萬劑疫苗，足以提供1000萬人施打。

COVAX是世界衛生組織（WHO）共同主導的疫苗分配平台。韓國所需的其餘4000萬劑疫苗將向民營製藥公司採購。