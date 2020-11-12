英格蘭封城一週 單日確診逾3萬破紀錄

英格蘭地區宣布封城近一週，英國12日的最新數據卻顯示過去24小時新增3萬3470起確診案例，創下英國開始實施大規模篩檢以來的最高確診人數紀錄。

英國官方數據顯示，過去24小時新增3萬3470起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診案例，讓英國的染疫總人數來到逾129萬人。

英國廣播公司（BBC）報導，英國近幾週的確診人數持續攀升，昨天才累計超過5萬人染疫喪生，死亡人數居歐洲之冠，現在又傳出單日確診人數再攀高峰。此外，由於昨天確診人數為2萬2950人，今天數據一舉來到3萬3470人，也使得增幅高達45.8%。

不過，「每日郵報」指出，雖然今天的確診數字驚人，但並非所有人都在過去24小時接受篩檢，可能是過去幾天、甚至一週前往檢測，但今天才結果出爐的合計結果。

然而，由於許多感染病毒卻沒有症狀的人並未接受篩檢，專家也坦承，目前真實的感染人數可能更高，保守估計可能逾50萬人。

英格蘭5日開始實施4週禁足令，直到12月2日。封城期間內所有酒吧、健身房及非必要商店都必須關閉。然而，由於這是英格蘭第二次封城，加上耶誕佳節將近，民眾配合意願大不如前。