美股︱疫情襲捲 道指挫317點 三大指數皆墨
新冠肺炎疫苗正面消息的熱度逐漸退散，在此同時美國疫情仍持續升溫，引起投資人擔憂，周四（12日）華爾街股市三大指數皆墨，道瓊工業指數盤中一度重挫495點、失守29,000關卡，收盤時拉回，跌幅收斂至317.46點。
11月初的各項利多消息已逐漸冷卻，隨之而來的是疫情四起帶來的擔憂，周三美國新增逾14.4萬例新冠肺炎確診案例，為第八日通報病例數超過10萬人，紐約、芝加哥等地紛紛祭出新的限制措施以圍堵病毒持續擴散。
由於疫情仍持續升溫，周四旅遊和銀行類股表現最差，嘉年華郵輪集團崩跌7.9％，聯合航空重挫超過4％，摩根大通、花旗集團和富國銀行均下跌逾1％。
周四，美國聯準會主席鮑爾、歐洲央行主席拉加德及英國央行總裁貝利等人以線上會議方式共同出席歐洲央行召開的央行論壇。
鮑爾在會議上指出，雖然新冠疫苗於本周傳出好消息，但疫苗並非萬靈丹，其問世時間、供應方式與實際成效都仍有疑竇，因此短期內美國經濟前景仍然面對極大不確定性，且隨著病毒加速擴散，未來幾個月恐怕須面對新的挑戰。
鮑爾也談到，美國經濟復甦的力道正在放緩，這條復甦的道路或許會充滿荊棘，聯準會可能必須採取更多措施，而國會也還需要做出更多決策。
在輝瑞和BioNTech的新冠疫苗傳捷報之後，另一間備受矚目的疫苗研發廠Moderna在周三晚上宣布，其第三期臨床試驗已累積了足夠個案，將會把初步結果提交給獨立的監察委員會，估計有望再出現疫苗方面的更多積極消息。
在數據方面，美國勞工部周四公布數據顯示，截至11月7日上周首次申領失業救濟金人數從前一周的75.7萬下降至70.9萬，下降幅度寫下5周以來最大，而截至10月31日續領救濟金人數為679萬人，較前值下降43.6萬人，兩項數字皆低於分析師預期，反映美國勞動力市場正緩步回溫。