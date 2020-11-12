美股︱疫情襲捲 道指挫317點 三大指數皆墨

新冠肺炎疫苗正面消息的熱度逐漸退散，在此同時美國疫情仍持續升溫，引起投資人擔憂，周四（12日）華爾街股市三大指數皆墨，道瓊工業指數盤中一度重挫495點、失守29,000關卡，收盤時拉回，跌幅收斂至317.46點。

11月初的各項利多消息已逐漸冷卻，隨之而來的是疫情四起帶來的擔憂，周三美國新增逾14.4萬例新冠肺炎確診案例，為第八日通報病例數超過10萬人，紐約、芝加哥等地紛紛祭出新的限制措施以圍堵病毒持續擴散。

由於疫情仍持續升溫，周四旅遊和銀行類股表現最差，嘉年華郵輪集團崩跌7.9％，聯合航空重挫超過4％，摩根大通、花旗集團和富國銀行均下跌逾1％。

周四，美國聯準會主席鮑爾、歐洲央行主席拉加德及英國央行總裁貝利等人以線上會議方式共同出席歐洲央行召開的央行論壇。