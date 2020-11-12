川普2024再戰總統？ 傳可能年底前宣布

據《路透》11日援引消息人士透露，美國總統川普告訴盟友，他計劃2024年再戰總統，可能年底前宣布。川普11日表示支持共和黨全國委員會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）留任。對此，消息人士稱，這可能是川普計劃宣布參加2024年總統競選的前奏。

川普推文說，「我很高興地宣布，我全力支持麥丹尼爾繼續擔任共和黨全國委員會主席。我們獲得了7,200萬張選票，比美國歷史上任何一位在任總統都多——我們會贏！」在這次大選，民主黨總統候選人拜登則獲得了超過7,700萬張選票。

此外，一位了解內部討論的消息人士表示，川普告訴盟友，他計劃2024年再戰總統，可能在年底前宣布。

美國國家廣播公司（NBC）11日則引述多名知情人士報導，川普永遠不會承認輸掉這次大選，但可能停止對選舉結果提出異議。一些顧問表示，川普開始就意識到選舉結果不會逆轉，「即便川普自己也意識到，結果改變的可性能幾乎為零」。

一名川普的盟友說，川普將宣稱自己是幾十年來最成功的共和黨人，「他正在把自己塑造成主要的反對派領袖（the main opposition leader）」。幕僚預期，川普將不排除2024年參選的可能性。

據1951年開始生效的美國憲法第二十二修正案規定，美國總統每屆任期4年，最多可當兩任，但兩任不必是連續的。

（中時 王嘉源）

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