拜登比川普更凶狠 制裁華為還有殺手鐧？

川普政府近年來藉由打壓大陸科技產業，以維持美國領先優勢。美媒認為，拜登上任雖然可能會改變美中關係的基調，但商界領袖和民主黨顧問認為，拜登在科技領域將持續對大陸採取強硬措施，以對抗北京的科技戰略布局。顯見對華為出口限制仍不會鬆綁，之前外界預期拜登或放寬華為禁令的看法恐不切實際。

華爾街日報報導，資訊科技產業委員會（ITI）執行副總、川普政府前官員Rob Strayer表示，預期拜登政府同樣會對大陸採取強硬態度，因為陸方要求美企將相關資料儲存在當地，並強迫智慧財產權轉讓，才能跟大陸做生意。

美國科技產業組織ITI，旗下成員包括蘋果、英特爾和微軟等重量級科技巨頭。

近幾年，遏制大陸技術影響力一直是川普的重要政策支柱，也是未來新領導人的共識。產業專家指出，拜登政府可能會延續過去幾年的政策，如對大陸企業出口限制，尤其針對電信設備龍頭華為，並對大陸製造產品加徵關稅。

與此同時，拜登政府將投注更多資金加強國內產業技術，並與盟國擴大合作關係，讓美國有更強的防禦力來對抗北京。

拜登顧問認為，為保持美國在科技方面居全球領先地位，包括人工智慧、半導體和5G網路設備等視為優先強化的領域。

(中時新聞網 吳美觀)