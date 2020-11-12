歐洲央行主席拉格德 暗示更多寬鬆

今（11/12）日國際財經新聞重點摘要：

1.歐洲央行示警疫苗樂觀者 暗示更多寬鬆

對於新冠疫苗樂觀者的快速經濟復甦看法，歐洲央行主席拉格德(Lagarde)周三提出示警，並傳達了歐洲央行下一步寬鬆動作。

拉格德在歐洲央行論壇上表示，新進的疫苗消息令人振奮，但在大範圍出現免疫之前，仍須面臨病毒擴散和收緊的管制。「復甦不會是直線的，而是較不穩定的，照疫苗推出速度而出現前進和停止」。

歐洲央行一成員Knot指出，大量的疫苗推出將需要顯著的一段間，意指2021年經濟展望將在一段長時間內持續顛頗。

拉格德周三暗示，央行很可能進一步降低銀行借款成本，以及調整疫情相關的資產購買計畫。「所有選擇都在討論中，包括傳染病緊急購買計畫(PEPP)，以及長期再融資運作(TLTROs)，這些在當前的環境中被證明有效」，「因此它們可能仍為目前貨幣政策調整中主要的工具」。

歐洲央行曾在上個月維持政策利率不變，並暗示今年底將有進一步貨幣刺激。拉格德此番言論表明，不因疫苗試驗的正面進展而改變先前態度。

（時報資訊 張朝欽）

2.BMW推iX電動休旅車 將續參與行動服務

德國汽車製造商BMW周三展示新一款名為BMW iX的電動休旅車，預計2022年初在美國市場銷售，挑戰特斯拉等其他電動車廠。

BMW指出，iX車款的電動續航力為480公里，略低於特斯拉Model X的597公里；駕駛者並可在快速充電站充電10分鐘，提供120公里行駛範圍。

BMW iX為相對應於目前的X5休旅車的尺寸，儀表板是一略彎曲的螢幕。

目前市場上除了較矚目的特斯拉Model X大型休旅車之外，通用汽車的凱迪拉克品牌近期也推出了名為Lyriq的電動休旅車，預計2022年上市。賓士和福斯集團也正在開發電動車。福特的Mustang Mach-E電動車為滿足燃油車大馬力愛好者需求，而提出的電動車款。

另外，BMW集團執行長齊普斯(Oliver Zipse)周三表示，對於與戴姆勒集團的行動服務合資公司，公司正在進行一些考慮，包括引進新夥伴或是部分地出售。

齊普斯指出，無論是引進新夥伴或是賣掉它，BMW將持續餐與行動服務市場。

BMW與戴姆勒的合資公司為Free Now，未來前景尚不確定，其業務包括汽車分享、叫車服務等。上周媒體曾報導，Uber已經對Free Now合資公司注資10億歐元。

（時報資訊 張朝欽）

3.輝瑞發布疫苖好消息 CEO同日出脫62％持股

根據美國證券交易委員會（SEC）的文件，在美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）周一宣布試驗結果顯示其新冠狀病毒疫苗防護有效力高達9成時，執行長Albert Bourla於同一日，以平均每股41.94美元出售手中近62%的輝瑞持股。

在輝瑞發布令人鼓舞的疫苖開發進展後，其周一股價跳漲近15%。當日Bourla出售132,508股，相當於逾6成輝瑞持股，總價值將近560萬美元。目前該執行長仍持有81,812股輝瑞股份。

媒體報導，這次出售持股是預先排定之「10b5-1」交易計畫的一部分。這個允許大股東與內部人士於約定時間，進行預定數量股份交易的計畫，於8月19日獲得通過。

輝瑞已發布聲明證實執行長出售公司持股的消息，同時也強調這是原訂交易計畫的一部分。

目前尚不清楚Bourla何時得知疫苗的正面數據，不過，公司另一位高層—輝瑞疫苗研究與開發部門負責人Kathrin Jansen，向《紐約時報》表示，她本人是在周日下午1點得知試驗結果。

（時報資訊 柯婉琇）

4.索尼PS5上架 e指秒殺

睽違7年才推出市面全新PS5，今天才剛放在網路上賣，沒想到一下子就被搶購一空。

因為新冠疫情影響，玩家若要在實體店面第一時間拿到PS5的話，沒有事先預訂就無法直接拿貨。因此，玩家把苗頭指向網購，也使得PS5首日開賣，一下子就在網路上被掃到沒貨。

當初索尼也想過，如果直接在實體店面開賣，擔心現場會搶到失心瘋，屆時社交距離一定無法維持，所以事前呼籲玩家為安全起見，不要出門留在家裡，利用網路來購買PS5。

繼PS4在2013年2月推出後，全新PS5在外界滿心期待下，拖到今年底才跟大家見面。新的遊戲機有400美元與500美元兩種，有一般主機或數位版主機可供選購。

不過手腳太慢玩家若買不到也不用生氣跺腳，日本著名網路二手交易平台煤爐(Mercari)，已出現全新PS5待價而沽，目前有人甚至開價一倍超過900美元，希望能將PS5馬上入手。

遊戲業者強調，PS5有更高處理效能，可提供遊戲更高影音品質，大幅改善讀取速度，減少數10秒等待時間，讓玩家可以花更多時間在玩遊戲，而非花時間在等待讀取上。分析師也指出，PS5功能強大，應該會賣得嚇嚇叫，這也讓上游供應商神經緊繃，因為疫情影響，許多原物料隨時會面臨斷炊問題。

（時報資訊 柳繼剛）

5.賓士柏林廠長 投靠特斯拉陣營

德國主要工業工會周三表示，賓士在柏林的引擎工廠廠長已經離職，並轉任到競爭對收特斯拉(Tesla)，工會呼籲員工抗議其離職。

工會並無指名廠長姓名，但顯然指的是萊夫(Reif)，為賓士最有經驗的製造部門主管，曾經協助賓士在中國拓展製造能力。萊夫曾為北京奔馳的引擎和製造主管，該中德合資企業擁有48萬輛車的產能，並在去年開始製造賓士電動休旅車EQC。

特斯拉對於其柏林近郊的超級工廠(Gigafactory)是否找到新主管，並未提出評論。該公司正在擴展製造能力，在德州、中國、德國新建工廠。

而在上個月，一名特斯拉經理曾告知媒體，柏林近郊的Gruenheide市正在建造中的超級工廠，該廠長已經離職。

賓士在周三指出，賓士在柏林生產動力組件的工廠，主管萊夫將在年底提早退休。

工會表示，戴姆勒已經提出成本刪減計畫，工會幹部擔憂柏林工廠的未來。

賓士表示，位於Kamenz市的賓士電池製造工廠廠長Dobrawa，在本月稍早已經接管的漢堡和柏林的工廠。賓士指出，該廠長為轉型到電動車帶來know-how知識，柏林工廠將轉變到電動第一的策略。

（時報資訊 張朝欽）