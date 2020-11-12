全球銀行排名 股神舊愛跌到谷底

國際金融監控組織FSB(Financial Stability Board，金融穩定委員會)公布2020年期全球系統性重要銀行(Global Systemically Important Banks，縮寫G-ISB)榜單，過去3年獨居4級的「小摩」摩根大通被降為3級，與花旗銀行、今年慘虧的滙豐並列。

不過該榜單主要評估期間只到去年底疫情大流行爆發前，摩根大通則拒絕評論被降等一事。被下調者還有高盛，以及「股神」巴菲特(Warren Buffett)今年大量拋售持股的富國，均從2級被降到1級；從1級升上2級的中國建設銀行等7家銀行則被上調級別。

FSB是2009年G20(20國集團)在倫敦峰會倡議成立，主要目的在於避免類似2007至08年間全球金融海嘯這類經濟災難再次發生，該機構自2011年開始發布G-SIB榜單，因此系統性重要銀行是2011年才誕生概念，來自多半是跨國且規模巨大銀行，評估要點包括該行規模、複雜性、與其他金融機構互聯性、無可取代性、跨國性活躍度等。

G-SIB分5級，等級越高表示該行的逆周期資本緩衝率越高，即在經濟下行時期吸收虧損能力越強，5級至1級的逆周期資本緩衝率分別是3.5%、2.5%、2%、1.5%、1%，今年榜單和去年相同，維持30家入榜。

評級 銀行名單 3級 花旗銀行、滙豐、摩根大通 2級 美國銀行、中國銀行、巴克萊、巴黎銀行、中國建設銀行、德意志銀行、中國工商銀行、三菱日聯銀行 1級 中國農業銀行、紐約梅隆銀行、瑞士信貸、高盛、BPCE集團、農業信貸集團、國際銀行、瑞穗金融集團、摩根士丹利、加拿大皇家銀行、桑坦德、興業、渣打、道富、三井住友金融集團、多倫多道明、瑞銀、裕信、富國

詳細榜單如下(5級、4級均從缺)：

3級：花旗銀行(citibank，美國)、滙豐(HSBC，英國)、摩根大通(J. P. Morgan，美國)。

2級：美國銀行(Bank of America，美國)、中國銀行、巴克萊(Barclays，英國)、巴黎銀行(BNP Paribas，法國)、中國建設銀行、德意志銀行(Deutsche Bank，德國)、中國工商銀行、三菱日聯銀行(三菱UFJ銀行，日本)。

1級：中國農業銀行、紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon，美國)、瑞士信貸(Credit Suisse，瑞士)、高盛(Golden Sachs，美國)、BPCE集團(Groupe BPCE，法國)、農業信貸集團(Groupe Crédit Agricole )、國際銀行(ING Bank，荷蘭)、瑞穗金融集團(瑞穂FG，日本)、摩根士丹利(Morgan Stanley，美國)、加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada)、桑坦德(Santander，西班牙)、興業(Société Générale，法國)、渣打(Standard Chartered，英國)、道富(State Street，美國)、三井住友金融集團(三井住友FG，日本)、多倫多道明(Toronto Dominion，加拿大)、瑞銀(UBS，瑞士)、裕信(UniCredit，義大利)、富國(Wells Fargo)。

（中時新聞網 王毓健）