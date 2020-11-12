疫苗來了又怎樣 專家爆美元災難還沒完

輝瑞明年上半年將有足夠疫苗供美國使用，加上拜登上任後，可能挹注更多資金，專家看好經濟將進一步復甦，預期2021年美國GDP將反彈5.3%，而美元匯率則持續疲弱、可能重貶6%。

高盛分析師David Kostin指出，由於美企第3季財報遠優於預期，標普500指數成份股公司的盈餘在今年下跌17%後，明年將反彈29%。並將標普500指數從年底目標值從3,600點上調至3,700點，2021年底上看4,300點，到2022年底將達到4,600點。以11日標普500收在3,572點，跟4,300點相較估算，大約還有20%上漲空間。

Kostin認為，上述標普500目標值假設的前提是，至少有一款疫苗供美國大規模使用，美國國會民主、共和兩黨分裂，難以推行劇烈改革，還有經濟持續V型反彈。

高盛還預估，聯準會（Fed）在2025年之前不會升息，並將借貸成本維持在較低水平來鼓勵經濟活動，但會加劇個人、企業和政府債務相關的系統性風險。

此外，高盛認為美元處於「結構性下跌趨勢」，估明年美元匯率可能暴跌6%，但對於仰賴出口的公司來說，有助於拉高企業獲利。

周二（10日）美國新冠疫情確診病例再飆破13.98萬人史上新高，抵銷投資人對疫苗研發大突破帶來的樂觀情緒，加上美國公債殖利率攀升，周三美元指數意外止跌回升，收在93.0452，上漲0.32%。

(中時新聞網 吳美觀)

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