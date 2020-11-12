陸製疫苗測試喊卡 巴西隔日恢復 受試者死因曝

巴西周一叫停大陸藥廠科興生物疫苗在當地第3期測試，理由是受試者發生嚴重事故，但經調查該名死者是自駕發生車禍，甚至可能有輕生意圖，與疫苗完全無關，因此ANVISA（巴西國家健康監理機構）已經授權科興恢復測試。

由於巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）10月下旬曾抨擊大陸疫苗，並稱不會讓人民當白老鼠，也不會採購陸製疫苗，使這次ANVISA叫停科興第3期測試引發政治聯想。ANVISA周一宣布決定後，博爾索納羅還曾在社群頁面歡呼這是另場重大勝利。

不過博爾索納羅10月抨擊陸製疫苗時就已經被質疑過是政治操作，除了因為政治光譜上他與美國總統川普（Donald Trump）同屬右翼、甚至多次表示非常喜愛川普，也因被視為他2022年大選主要對手、中間偏右翼的聖保羅州州長多里亞（João Doria）曾數度宣傳科興疫苗Coronavac，並一度與該國衛生部達成協議要採購4,600萬劑，最快明年1月開始接種。

周一暫停測試消息傳出後，科興在巴西合作單位立刻抗議，數名有名望巴西科學家也質疑ANVISA決定有政治動機，因為Coronavac在大陸、印尼、土耳其測試並沒有發生同樣事故。ANVISA周三宣布可恢復測試時，特別強調他們原本接獲通報時並沒有接到死因相關訊息才先叫停，並罕見替科興澄清，疫苗曾被暫停測試不等於該藥廠不能提供安全疫苗。

科興今年3月就已經開始興建Coronavac生產線，計劃投產後每年生產1億劑，不過在陸製疫苗中已經落後國藥集團，該集團原本就有2款疫苗更快進入第3期測試，其中1款已在阿拉伯聯合大公國完成所有測試並獲緊急使用授權，上周阿聯副總統兼總理、杜拜酋長莫罕馬德（Mohammed bin Rashid Al Maktoum）在內，已有10餘名政府高層已經接種，該國計畫接下來優先將疫苗提供給一線醫護人員​。

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